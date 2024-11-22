Haberler Yaşam Haberleri 39 Ateş Normal Mi? Yetişkinlerde, Çocuklarda ve Bebeklerde 39 Ateş Yüksek Mi?
Giriş Tarihi: 22.11.2024 11:02 Son Güncelleme: 22.11.2024 11:02

39 Ateş Normal Mi? Yetişkinlerde, Çocuklarda ve Bebeklerde 39 Ateş Yüksek Mi?

Hastalık sonucunda gelişen semptomlar arasında vücut ısısının normal seviyesinin yükselmesine ateş veya ateş çıkması denmektedir. Ateşin ne zaman tehlikeli olduğunu bilmek önlem almak ve bilinçli davranmak için çok mühimdir. Bu hususta 39 derece ateş normal mi değil mi detaylıca öğrenmek gereklidir. Yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde 39 ateş yüksek mi sorusunun yanıtlarını derledik.

39 Ateş Normal Mi? Yetişkinlerde, Çocuklarda ve Bebeklerde 39 Ateş Yüksek Mi?

Çocuklarda ve yetişkinlerde hastalık sürecinde gözlemlenen ateş yükselmesi çok yaygın bir durumdur. Ateş çıkması durumunda ne yapmak gerektiğini bilmek için kaç dereceden sonra ateşin yüksek olup olmadığını öğrenmek gereklidir. Bireyler ateş çıkması konusunda sıklıkla 39 derece ateş normal mi merak etmekte, yetişkinlerde çocuklarda ve bebeklerde 39 derece ateş yüksek mi sorusunu gündeme getirmektedir.

39 Derece Ateş Normal Mi?

İnsan vücudunun sağlıklı ve normal beden ısısı 36.1 ila 37.2 dereceleri arasında kabul edilmektedir. Hastalık durumunda gelişen semptomlardan biri olan ateş yükselmesi 37.2 derecenin üzerine çıktığı zaman normalin de dışına çıkmış kabul edilmektedir. 39 derece ve daha üzeri beden ısısı yüksek ateş sınıfına girmektedir.

Yetişkinlerde, Çocuklarda ve Bebeklerde 39 Derece Ateş Yüksek Mi?

39 derece ateş düşürülmediği ve yükselmeye başladığı vakit tehlikelidir. Yetişkin yahut çocuk olması fark etmeksizin 39 derece ateş yüksektir. Ancak bebekler ve çocuklar yüksek ateşten çok daha hızlı etkilendikleri için 39 derecen inmeyen veya yükselme gösteren beden ısısı durumunda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Yetişkinlerde ise 39 derece ateş baş gösterdiğinde doktor tarafından reçete edilen ateş düşürücü kullanılmalı, şayet ateş düşmüyorsa sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

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39 Ateş Normal Mi? Yetişkinlerde, Çocuklarda ve Bebeklerde 39 Ateş Yüksek Mi?
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