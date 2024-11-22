39 Ateş Normal Mi? Yetişkinlerde, Çocuklarda ve Bebeklerde 39 Ateş Yüksek Mi?

Çocuklarda ve yetişkinlerde hastalık sürecinde gözlemlenen ateş yükselmesi çok yaygın bir durumdur. Ateş çıkması durumunda ne yapmak gerektiğini bilmek için kaç dereceden sonra ateşin yüksek olup olmadığını öğrenmek gereklidir. Bireyler ateş çıkması konusunda sıklıkla 39 derece ateş normal mi merak etmekte, yetişkinlerde çocuklarda ve bebeklerde 39 derece ateş yüksek mi sorusunu gündeme getirmektedir.

39 Derece Ateş Normal Mi?

İnsan vücudunun sağlıklı ve normal beden ısısı 36.1 ila 37.2 dereceleri arasında kabul edilmektedir. Hastalık durumunda gelişen semptomlardan biri olan ateş yükselmesi 37.2 derecenin üzerine çıktığı zaman normalin de dışına çıkmış kabul edilmektedir. 39 derece ve daha üzeri beden ısısı yüksek ateş sınıfına girmektedir.

Yetişkinlerde, Çocuklarda ve Bebeklerde 39 Derece Ateş Yüksek Mi?

39 derece ateş düşürülmediği ve yükselmeye başladığı vakit tehlikelidir. Yetişkin yahut çocuk olması fark etmeksizin 39 derece ateş yüksektir. Ancak bebekler ve çocuklar yüksek ateşten çok daha hızlı etkilendikleri için 39 derecen inmeyen veya yükselme gösteren beden ısısı durumunda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Yetişkinlerde ise 39 derece ateş baş gösterdiğinde doktor tarafından reçete edilen ateş düşürücü kullanılmalı, şayet ateş düşmüyorsa sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.