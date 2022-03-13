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Giriş Tarihi: 13.3.2022 15:35 Son Güncelleme: 13.3.2022 16:55

39 yaşındaki gencin boş arazide cesedi bulundu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
39 yaşındaki gencin boş arazide cesedi bulundu

Bursa’da boş arazide başından vurulmuş halde cesedi bulunan 39 yaşındaki Ferdi Sevim’in ölümünün ardındaki sır perdesi çözülmeye çalışılıyor. Aslen Muşlu olan ve Yıldırım İlçesi Ulus Mahallesi’nde yaşayan Sevim’in intihar mı ettiği yoksa cinayete kurban mı gittiği araştırılıyor. Ayak  ucunda bulunan silah ise incelenmek üzere laboratuara gönderildi.

Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini görünce durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı araştırmada ölen kişinin Ferdi Sevim olduğu tespit edilirken ayağının altında bir silah olduğu görüldü. Sevim'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

ARAŞTIRMA DERİNLEŞİYOR

Başta intihar gibi görünen olayın cinayet olma ihtimali üzerine duran polis ekipleri Ferdi Sevim'in yakınlarıyla temasa geçti. Asayiş bakımından sıkıntılı bir mahalle olan Ulus'ta yaşanan bu olayı tüm yönleriyle araştıran polis ekipleri güvenlik kamera ve mobeseleri incelemeye aldı.

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39 yaşındaki gencin boş arazide cesedi bulundu
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