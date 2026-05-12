3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında ‘askeri isyan’ davasında karar çıktı

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli bir grup asker, 2020 yılının Kasım ayında pandemi döneminde, üstlerinin uyarılarına rağmen üs içerisinde yürüyüş yaptı. Tüm uyarılara rağmen yürüyüşe devam eden ve diğer birliklerdeki askerleri de bu yürüyüşe davet eden grup, bir subayın uyarısı üzerine yürüyüşlerini sonlandırdı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı askerler hakkında soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonucu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından askerler hakkında soruşturma izni verildi.

63 ASKER HAKKINDA DAVA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 63 asker hakkında 'askeri isyan' ve 'askeri isyana önayak olmak' suçlarından iddianame düzenlenip, dava açıldı. İddianamede, "Pandemi nedeni ile askerlerin kaldığı ve o dönemde temaslı/pozitif askerlerin bulunduğu koridorlar arasında her zaman kapalı olan kapının açılması ve hizmet bölüğü koğuşları tarafına hasta askerlerin getirildiğine dair askerler arasından çıkan bir konuşmanın neticesinde askerlerin kendi arasında tartışmalara yol açtığı, şüphelilerin önce Ulaştırma Taburu Koğuşları önünde toplanıp gürültü, patırtı ile diğer askerleri çağırdıkları, 'Nizamiyeye gidiyoruz', 'Birlikte çıkıyoruz' diyerek askeriye içerisinde toplu halde yürüyüşe başladıkları, bu sırada görevli astsubayın 'Durun gitmeyin, bu askeriyede yapılmaz' şeklinde uyarılar yaptıkları, yürüyüşe devam eden şüphelilerin Güvenlik Tabur Komutanlığı önüne gelerek burada kalan askerleri de kendilerine katılmaları için çağırdıkları, burada yapılan uyarılara rağmen şüphelilerin eylemlerine son vermeyerek yürüyüşe devam ettikleri, teğmenin uyarısına sonucu şüphelilerin yürüyüşlerini sonlandırdıkları" belirtildi.

14 ASKERE 10'AR AY CEZA

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince tutuksuz yargılanan 63 asker hakkında mahkeme kararını açıkladı. 14 asker 'Askeri fesat ve isyan suçuna iştirak etmek' suçundan 1'er yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme 'iyi hal' indirimi ile askerlerin cezasını 10'ar aya düşürerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. 48 asker üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair yeterli delil elde edilemediği ve suçları sabit olmadığından beraat ederken, 1 asker hakkındaki kamu davasının da düşmesine karar verildi.