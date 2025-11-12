4 ay sonra baba olacaktı...

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Türkiye Şehitlerine ağlarken, Şehitlerin hikayeleri ise yürekleri dağladı. Kayseri 12'nci Hava Üs Komutanlığında görevli Bursalı şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun şehadet haberi, Yenişehir ilçesi Atakent Sitesi'nde ikamet eden babası emekli öğretmen Ahmet Uslu ve annesi Fatma Uslu'ya verildi. Acı haberi, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Hava Meydan Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz ve Belediye Başkanı Ercan Özel tarafından verildi.

4 AY SONRA BABA OLACAKTI

Acı haberin ardından Şehidin yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı. Şehit Uslu'nun eşi Göknur Uslu'nun ise 5 aylık hamile olduğu 4 ay sonra doğum yapacağı öğrenildi. Şehit Serdar Uslu'nun doğacak çocuğunu göremeden Şehit düşmesi yürekleri dağladı.