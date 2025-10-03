4 ayrı motosiklet kazasında 5 kişi öldü

Son dönemde giderek artan motosiklet kazaları can almaya devam ediyor. Dün de Afyonkarahisar, Hatay, Mersin ve Mardin'de motosikletlerin karıştığı kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti. Afyonkarahisar'da U.K. idaresindeki TIR, Konya Köprülü Kavşak yakınlarında motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü O.S.E. ve arkasında seyahet eden U.C.O. hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin Erdemli'de kamyonetle kavşakta çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü Hüseyin Sezer kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Mardin'in Midyat ilçesinde ise otomobil ile çarpışan 3 tekerlekli motosikletteki sürücü Abdulbaki Eroğlu hayatını kaybetti, yanındaki Mehmet Salih Eroğlu ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Hatay'da da TIR'la çarpışan motosikletin 45 yaşındaki yabancı uyruklu kadın sürücü Sümeyye Erşo hayatını kaybetti.