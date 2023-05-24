4 belediye işçisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı! Pes dedirten savunması kabul görmedi

4 İŞÇİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Maltepe'de dün gece saatlerinde makas atarak aracıyla D-100 karayolunda ilerleyen mimar Atilla Mert, aracının kontrolünü kaybedince facia yaşanmış, araç İBB personellerine çarpmıştı. Korkunç olayda İBB yol bakım ve onarım işçilerinden evli ve bir çocuk babası Mehmet Alptekin (40), evli ve 3 çocuk babası Sinan Demirok (42), Hamdi Alptekin (38) ve Barış Ten (25) hayatını kaybederken sürücü Çukacı ve yanında bulunan Duygu E. hafif yaralanmıştı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü Çukacı ise gözaltına alınmıştı.

ALKOLLÜ OLDUĞU KABUL ETMEDİ

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sürücü, emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Atilla Mert Çukacı, kız arkadaşı Duygu E. ile birlikte seyir halinde olduklarını söyleyerek "Yol normalde 6 şeritken bir anda 3 şeride, hatta 2 buçuk şerit diyebileceğim bir oranda daraldı. O esnada ben orta şeritte gidiyordum. Hızım tahmini 90 civarıydı. Orta şeritte önümde bulunan araçlar aniden fren yapınca arkamdaki aracın takip mesafesini koruyamayacağımdan sol şeride geçtim. Sonrasında sol şeritte ani fren olayı yaşandı. Ben de şerit değiştirdim ancak makas atmadım. Orta şeride geçtikten sonra bir anda aracın kontrolünü kaybettim. Araç arkadan kaymaya başladı ve bariyerlere doğru hızlıca kaydı. Ben araçtan kendim indim. Alkol konusunda ben gerçekten sarhoş olup yüksek alkollü olsaydım araçtan kendim çıkamazdım" diyerek çok alkollü olduğu reddetti.

"GEREKENİ YAPTIM ANCAK KAZA OLDU"

Savcılık, şüpheli Çukacı'yı "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik sorgusunda savunmasını tekrar ederek "Kasti olarak herhangi bir şekilde hareket etmedim. Olayda ağır kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Ben gerekli şekilde hareket ettim ancak yine de kaza meydana geldi. Bir bira kadar alkollüydüm, tutuksuz yargılanmama karar verilmesini talep ederim" şeklinde konuştu.

ŞÜPHELİ SÜRÜCÜ TUTUKANDI

Hakimlik, kolluk tutanakları, şüphelinin tevilli ikrarı, şüphelinin alkol ölçüm raporuna göre 0.55 promil alkollü çıkması ve kaza espit tutanağına göre şüpheli sürücünün üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi oluşmasından kaynaklı tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.