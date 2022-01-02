4 bin dosyayı inceledi yeni yıla sıfır dosya ile girdi

VERDIĞI seri kararlarla daha önce görev aldığı mahkemelerde 'JET hakim' olarak bilinen 18. Ceza Dairesi Başkanı Ahmet Korkusuz, istinaf görevi yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'nda adından söz ettirmeye devam ediyor. Korkusuz, 4 bin dosyasının istinaf incelemesini tamamlayıp yeni yıla sıfır dosya ile girdi. Titizlikle incelediği dosyalarda tarafların da adalete erişimine hız kazandırdı. İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi'nde Ahmet Korkusuz'un başkanlığını yaptığı 18. Ceza Dairesi resmi belgede sahtecilik, sahte fatura düzenleme ve kullanma, mühür bozma gibi suçlara bakıyor. Mesleğinde 36. yılını geride bırakan tecrübeli başkan Korkusuz, her yıl üstün performansı ile dikkat çekmeye devam ediyor.