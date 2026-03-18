4 bin kişilik kardeşlik sofrası

Giriş Tarihi: 18.03.2026 13:32

İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi, 4 bin kişiyi aynı iftar sofrasında buluşturdu. Ramazan ayının manevi zirvesi olan Kadir Gecesi’nde tarihi Kapu Camii ve Bedesten önünde binlerce kişi aynı anda oruçlarını açıp, dualar etti.

  • ABONE OL

Kapu Camii önünde düzenlenen Ümmet İftarında binlerce Konyalı aynı sofrada buluştu. Kadir Gecesi'nde kentin en yoğun manevi buluşma noktalarından biri olan Kapu Camii çevresinde kurulan sofralarda yaklaşık 4 bin kişi aynı anda iftar yaptı. Teravih namazı için camiye gelen vatandaşların da katılımıyla, şehir adeta büyük bir kardeşlik sofrasına dönüştü. İHH gönüllüleri tarafından hazırlanan iftar sofralarında birlik, beraberlik ve ümmet bilinci paylaşıldı. İslam coğrafyasındaki mazlumlar için uzun süre dua edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz