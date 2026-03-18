4 bin kişilik kardeşlik sofrası

Kapu Camii önünde düzenlenen Ümmet İftarında binlerce Konyalı aynı sofrada buluştu. Kadir Gecesi'nde kentin en yoğun manevi buluşma noktalarından biri olan Kapu Camii çevresinde kurulan sofralarda yaklaşık 4 bin kişi aynı anda iftar yaptı. Teravih namazı için camiye gelen vatandaşların da katılımıyla, şehir adeta büyük bir kardeşlik sofrasına dönüştü. İHH gönüllüleri tarafından hazırlanan iftar sofralarında birlik, beraberlik ve ümmet bilinci paylaşıldı. İslam coğrafyasındaki mazlumlar için uzun süre dua edildi.

