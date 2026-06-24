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Giriş Tarihi: 24.06.2026

Ankara’daki feci kazada 4 genç hayatını kaybetti

Ankara’nın Polatlı ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, ikisi kuzen 4 genç yaşamını yitirdi. Korkunç kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi

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Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ankara’daki feci kazada 4 genç hayatını kaybetti
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde önceki gece meydana gelen kazada otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada otomobilde bulunan ikisi kuzen 4 genç hayatını kaybetti. Feci kaza önceki akşam saat 01.45 sıralarında Polatlı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Borsa Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Berşan Yücel (24) idaresindeki 06 FFA 414 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, akaryakıt istasyonunun önünde park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil demir yığınına döndü. İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Devran Kart (20), Berşan Yücel (24) ve Şükran Yanok (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Şükran Yanok'un ağır yaralı olan kuzeni Raziye Yanok ise kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

DEFNEDİLDİLER
Kazada ölen gençlerden Berşan Yücel'in cenazesi, Polatlı ilçesi Yeni Mahalle Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen törenin ardından Şehir Mezarlığı'nda defnedilirken, Devran Kart'ın cenazesi Haymana ilçesinde, Raziye ve Şükran Yanok kardeşlerin cenazeleri ise Polatlı'nın Kuşcu Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazadan önce arabada telefonla video çeken gençlerin sosyal medya hesabında paylaştıkları ortaya çıktı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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