4 günlük umutlu bekleyiş hüzünle bitti: Akıntıya kapılan Sedat Çelik’ten acı haber geldi

Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünden geçen Yağlıdere Deresi'nde 23 Mayıs'ta balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan Sedat Çelik ile aynı adı taşıyan 28 yaşındaki yeğeni Sedat Çelik için çalışma başlatılmıştı. Ekipler tarafından kaybolduğu noktadan yaklaşık 250 metre uzakta bulunan yeğen Sedat Çelik'in cenazesi, iki gün önce ilçede toprağa verilmişti.

10 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Olayın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları 4 gün boyunca aralıksız sürdü. AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin dron destekli yürüttüğü çalışmalarda, Kaşdibi köyü köprüsü civarında dere içerisinde bir görüntü tespit edildi. Bunun üzerine ekipler çalışmalarını belirtilen bölgede yoğunlaştırdı. Yapılan inceleme sonucu dere içerisinde bulunan kişinin Sedat Çelik olduğu belirlendi. Olay yerinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ulaşılan Çelik'in cansız bedeni, ekipler tarafından dereden çıkarılarak Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.