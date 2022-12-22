Haberler Yaşam Haberleri 4 Harfli Kelimeler Nelerdir? En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Dört Harfli Kelimeler Listesi
Giriş Tarihi: 22.12.2022 15:57 Son Güncelleme: 22.12.2022 15:57

4 Harfli Kelimeler Nelerdir? En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Dört Harfli Kelimeler Listesi

4 harfli kelimeler hem öğrencilerin hem de oyun severlerin ilgisini çekiyor. Pek çok kelime oyununda dört harfli kelimeler önem kazanıyor. Bu yazımızda sizin için 4 harf içeren sözcükler arasından 4 harfli nesne, 4 harfli isimler, 4 harfli ingilizce kelimeler derlemesi hazırladık. 4 harfli sözcükler için yazımızın devamını okuyabilirsiniz. Bu kelimeleri sevdiklerinizle paylaşabilir, oyunlarda ön plana çıkabilirsiniz. En sık kullanılan kelimeler oyunlarda yüksek puan getirebiliyor.

4 Harfli Kelimeler Nelerdir? En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Dört Harfli Kelimeler Listesi

En sık kullanılan 4 harfli ingilizce kelimeler ve Türkçe kelimeler sıklıkla aratılıyor. Kelime oyunlarında ve ilkokullarda oldukça önemli olan kelimeler, pek çok insanın da dikkatini çekiyor. Sözlüklerde çeşitli 4 harfli nesne ve 4 harfli isimler bulunuyor. Eğer siz de dört harfli kelimeler nelerdir diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. 4 harf içeren sözcükler ve 4 harfli kelimeler yazımızın devamında sizi bekliyor. 4 harfli sözcükler nelerdir sorusunun yanıtı aşağıda sizinle.

4 Harfli Türkçe Kelimeler Nelerdir?

Türkçede pek çok kelime bulunuyor. Bu kelimeler arasından 4 harf içerenlerden en çok kullanılanları sizin için listeledik. İşte 4 harfli Türkçe kelimeler:

  • Baba
  • Anne
  • Abla
  • Afet
  • Büyü
  • Rüya
  • Gıda
  • Kına
  • Rota
  • Kapı

4 Harfli İngilizce Kelimeler Nelerdir?

İngilizce okullarda öğretilen dillerin başında yer alıyor. İngilizcede 4 harf içeren kelimelerden en çok kullanılanları sizin için listeledik. İşte 4 harfli ingilizce kelimeler:

  • Hair
  • Face
  • Dark
  • Baby
  • City
  • Game
  • Home
  • Hope
  • Idea
  • Keep

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4 Harfli Kelimeler Nelerdir? En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Dört Harfli Kelimeler Listesi
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