4 Harfli Kelimeler Nelerdir? En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Dört Harfli Kelimeler Listesi

En sık kullanılan 4 harfli ingilizce kelimeler ve Türkçe kelimeler sıklıkla aratılıyor. Kelime oyunlarında ve ilkokullarda oldukça önemli olan kelimeler, pek çok insanın da dikkatini çekiyor. Sözlüklerde çeşitli 4 harfli nesne ve 4 harfli isimler bulunuyor. Eğer siz de dört harfli kelimeler nelerdir diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. 4 harf içeren sözcükler ve 4 harfli kelimeler yazımızın devamında sizi bekliyor. 4 harfli sözcükler nelerdir sorusunun yanıtı aşağıda sizinle.

4 Harfli Türkçe Kelimeler Nelerdir?

Türkçede pek çok kelime bulunuyor. Bu kelimeler arasından 4 harf içerenlerden en çok kullanılanları sizin için listeledik. İşte 4 harfli Türkçe kelimeler:

Baba

Anne

Abla

Afet

Büyü

Rüya

Gıda

Kına

Rota

Kapı

4 Harfli İngilizce Kelimeler Nelerdir?

İngilizce okullarda öğretilen dillerin başında yer alıyor. İngilizcede 4 harf içeren kelimelerden en çok kullanılanları sizin için listeledik. İşte 4 harfli ingilizce kelimeler: