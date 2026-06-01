4 ilde suya düşen 5 kişi aranıyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Sarıgüzel Mahallesi Savruk Şelalesi yakınlarında balık tutarken Ceyhan Nehri'ne düşen 62 yaşındaki Sekman Aktaş'ı arama çalışmaları dördüncü gününde de devam etti. Botlarla su yüzeyi taranırken, dalgıç ekipleri nehir altında arama yaptı. Gün boyu süren çalışmalarda Aktaş'a ulaşılamadı.

KAYIP GENÇ KIZ ARANIYOR

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından kaybolan Esma Nur Hacıosmanoğlu için de Kelkit Çayı'nda arama çalışmaları devam ediyor. 17 Mayıs'ta D-100 kara yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 17 yaşındaki Yağmur Hira Yazıcı yaşamını yitirirken, yaralı kurtulan Esma Nur Hacıosmanoğlu'nun çaya düşmüş olabileceği değerlendirildi. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma timleri ile polis dalgıç ekipleri debisi yüksek çayda çalışmalarını sürdürüyor. Botlarla yapılan aramalar ve kıyı taramalarına rağmen kayıp genç kıza henüz ulaşılamadı.

TOKAT'TA ÖZÇEKİM FACİASI

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yaparken suya düşen 4 arkadaştan akıntıya kapılan İlker Parlak (22) ile Oğuz Kale'nin (26) bulunması amacıyla çalışma yürütülüyor. Çalışmalara AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden 142 personel, 5 dron, 26 araç ve 4 bot ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve polis dalgıç ekibi katılıyor. Parlak ve Kale'nin bulunması için dalgıçlar suda, diğer ekipler de kıyıda arama yapıyor. Arama çalışmalarını kayıp kişilerin aileleri de takip ediyor. 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba oldukları öğrenilen 4 arkadaş dengelerini kaybederek suya düşmüştü. Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. Adana'nın Karaisalı ilçesinde, ismi belirlenemeyen bir genç serinlemek amacıyla girdiği Körkün Çayı'nda akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışması başlatan ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.



KIZILIRMAK'A DÜŞEN GENCİN CESEDİ BULUNDU

KAYSERİ'NİN Felahiye ilçesinde ise bayramın ikinci günü 29 yaşındaki Hüseyin G., Yaşar Karayel Viyadüğü'nden Kızılırmak'a düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, polis dalgıç, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkuaz Sualtı Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda dalgıçlar nehir altında arama yaparken, botlarla su yüzeyinde tarama gerçekleştirildi. Ekipler dün Hüseyin G.'nin cansız bedenine ulaştı.