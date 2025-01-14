4 ile İdare, 2 ile vergi mahkemesi kuruluyor

Ülke genelinde idare ve vergi mahkemesi kurulu bulunmayan illere yönelik Adalet Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Niğde, Şırnak, Tunceli ve Yalova illerine idare mahkemesi, Ağrı ve Şırnak illerine ise vergi mahkemesi kurulma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda yeni kurulan mahkemelerle birlikte idare mahkemesi kurulu il sayısını 65'e, vergi mahkemesi kurulu il sayısını ise 38'e yükselmiş oldu.

Resmi gazetede yayımlanan karar ilişkin, "Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni kurulan mahkemelerin ülkeye, millete ve yargı teşkilatına hayırlı olmasını temennisinde bulundu.