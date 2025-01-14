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Giriş Tarihi: 14.1.2025 09:51 Son Güncelleme: 14.1.2025 09:54

4 ile İdare, 2 ile vergi mahkemesi kuruluyor

Adalet Bakanlığı tarafından ülke genelinde idare ve vergi mahkemesi kurulu bulunmayan illere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 4 ile idare 2 ile ise vergi mahkemesi kurulma kararı resmi gazetede yayımlandı. Yeni kurulan mahkemelerin ülkeye, millete ve yargı teşkilatına hayırlı olmasını dileyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
4 ile İdare, 2 ile vergi mahkemesi kuruluyor

Ülke genelinde idare ve vergi mahkemesi kurulu bulunmayan illere yönelik Adalet Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Niğde, Şırnak, Tunceli ve Yalova illerine idare mahkemesi, Ağrı ve Şırnak illerine ise vergi mahkemesi kurulma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda yeni kurulan mahkemelerle birlikte idare mahkemesi kurulu il sayısını 65'e, vergi mahkemesi kurulu il sayısını ise 38'e yükselmiş oldu.

Resmi gazetede yayımlanan karar ilişkin, "Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni kurulan mahkemelerin ülkeye, millete ve yargı teşkilatına hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

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4 ile İdare, 2 ile vergi mahkemesi kuruluyor
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