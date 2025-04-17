4 Kişilik Yemek Masası Ölçüleri - Standart 4 Kişilik Masa Uzunluğu ve Genişliği Kaç Cm Olur?

4 kişilik yemek masaları, küçük aileler ve alan tasarrufu sağlamak isteyenler için ideal bir çözümdür. Sade mutfaklardan balkon köşelerine, mini yemek alanlarından küçük salonlara kadar pek çok farklı yerde kullanılabilen bu masalar, estetik açıdan pratik bir tercihtir. 4 kişilik yemek masası ölçüleri bu yüzden, dikkatle değerlendirmesi gereken bir durumdur. Standart 4 kişilik masa uzunluğu ve genişliği kaç cm olur sorularının net bir cevabını bilmek, masa yerleşimi kadar kullanım rahatlığını da doğrudan etkiler.

4 Kişilik Yemek Masası Ölçüleri

4 kişilik yemek masası için standart uzunluk ve genişlik ölçüleri şunlardır:

Uzunluk: Ortalama 120 cm

Ortalama 120 cm Genişlik: Ortalama 80 cm

Bu ölçüler, masanın dört tarafına da sandalye yerleştirmeyi mümkün kılar. Sandalyeler arasındaki boşluk yeterli olduğunda, masa kullanımı daha konforlu hâle gelir.

Ayrıca masa çevresinde kişi başına en az 60 cm oturma alanı bırakılması önerilir. Bu da toplamda 4 kişilik masa için 120 cm uzunluk anlamına gelir. Genişlik ise, tabaklar, servis takımları ve ortak kullanım alanları için 75 – 85 cm arasında ideal kabul edilir.

Standart 4 Kişilik Masa Uzunluğu ve Genişliği Kaç Cm Olur?

Standart bir 4 kişilik yemek masası, dört kişinin rahatça oturabileceği ve yemek yiyebileceği ölçülerde olmalıdır. Bu masalar genellikle dikdörtgen, kare veya yuvarlak formda üretilir ve her form için ideal ölçüler değişiklik gösterir.