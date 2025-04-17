Haberler Yaşam Haberleri 4 Kişilik Yemek Masası Ölçüleri - Standart 4 Kişilik Masa Uzunluğu ve Genişliği Kaç Cm Olur?
Giriş Tarihi: 17.4.2025 13:52 Son Güncelleme: 17.4.2025 13:52

4 Kişilik Yemek Masası Ölçüleri - Standart 4 Kişilik Masa Uzunluğu ve Genişliği Kaç Cm Olur?

Günümüz ev yaşamında, yemek masaları sadece karın doyurulan birer eşya olmanın ötesine geçerek, aile bireylerinin bir araya geldiği ve değerli anıların paylaşıldığı özel köşelere dönüşmüştür. 4 kişilik yemek masası ölçüleri biraz daha küçük olması sayesinde, bizlere hem işlevselliği hem de samimi bir atmosferi bir arada sunar. Standart 4 kişilik masa uzunluğu ve genişliği kaç cm olur sorularına yanıt bulmak, yemek alanının verimli kullanılması ve konforlu bir deneyim sunması açısından kritik bir öneme sahiptir.

4 Kişilik Yemek Masası Ölçüleri - Standart 4 Kişilik Masa Uzunluğu ve Genişliği Kaç Cm Olur?

4 kişilik yemek masaları, küçük aileler ve alan tasarrufu sağlamak isteyenler için ideal bir çözümdür. Sade mutfaklardan balkon köşelerine, mini yemek alanlarından küçük salonlara kadar pek çok farklı yerde kullanılabilen bu masalar, estetik açıdan pratik bir tercihtir. 4 kişilik yemek masası ölçüleri bu yüzden, dikkatle değerlendirmesi gereken bir durumdur. Standart 4 kişilik masa uzunluğu ve genişliği kaç cm olur sorularının net bir cevabını bilmek, masa yerleşimi kadar kullanım rahatlığını da doğrudan etkiler.

4 Kişilik Yemek Masası Ölçüleri

4 kişilik yemek masası için standart uzunluk ve genişlik ölçüleri şunlardır:

  • Uzunluk: Ortalama 120 cm
  • Genişlik: Ortalama 80 cm
    Bu ölçüler, masanın dört tarafına da sandalye yerleştirmeyi mümkün kılar. Sandalyeler arasındaki boşluk yeterli olduğunda, masa kullanımı daha konforlu hâle gelir.

Ayrıca masa çevresinde kişi başına en az 60 cm oturma alanı bırakılması önerilir. Bu da toplamda 4 kişilik masa için 120 cm uzunluk anlamına gelir. Genişlik ise, tabaklar, servis takımları ve ortak kullanım alanları için 75 – 85 cm arasında ideal kabul edilir.

Standart 4 Kişilik Masa Uzunluğu ve Genişliği Kaç Cm Olur?

Standart bir 4 kişilik yemek masası, dört kişinin rahatça oturabileceği ve yemek yiyebileceği ölçülerde olmalıdır. Bu masalar genellikle dikdörtgen, kare veya yuvarlak formda üretilir ve her form için ideal ölçüler değişiklik gösterir.

  • Dikdörtgen masa:
    • Uzunluk: 110 – 130 cm
    • Genişlik: 70 – 85 cm
    • Yükseklik: 75 – 76 cm (genel masa yüksekliği standardı)
      Bu ölçülerde bir masa, iki uzun kenarda ve iki kısa kenarda birer kişi olacak şekilde toplam 4 kişilik düzen sunar.
  • Kare masa:
    • En x Boy: 90 cm x 90 cm veya 100 cm x 100 cm
      Kare masalar, simetrik yapısıyla mekâna estetik bir görünüm katar ve küçük alanlar için oldukça kullanışlıdır.
  • Yuvarlak masa:
    • Çap: Minimum 90 cm, ideal olarak 100 – 110 cm
      Yuvarlak masalar, masa etrafında herkesin eşit mesafede oturmasını sağlar ve dostane sohbet ortamı yaratır.

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4 Kişilik Yemek Masası Ölçüleri - Standart 4 Kişilik Masa Uzunluğu ve Genişliği Kaç Cm Olur?
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