4 milyar TL’lik yasa dışı bahis vurgunu! 9 ilde dev operasyon: 68 gözaltı

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis finans evlerinde panel sistemi kullanıldığı, farklı kişilere ait banka hesapları üzerinden para giriş çıkışlarının yapıldığı ve yatırım ile çekim işlemlerinin onaylandığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulunun incelemelerine göre şüphelilerin yaklaşık 4 milyar lira tutarında suç gelirinin aklanmasına aracılık ettikleri belirlendi.

Ekiplerce Ağrı il merkezinde bir apartta bahis sitelerine entegre panel sistemi bulunan yasa dışı bahis finans evi tespit edildi.

Bu kapsamda 9 Mart 2026'da Ağrı merkezli olarak İstanbul, İzmir, Kastamonu, Rize, Tekirdağ, Muğla, Antalya ve Kocaeli illerinde 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 dizüstü bilgisayar, 49 cep telefonu, 6 ofis telefonu, 1 tablet, 1 hard disk, 5 silah, 91 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca suçta kullanıldığı değerlendirilen banka ve kredi kartlarına el konuldu.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 17/2 maddesi uyarınca gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında 70 kişinin Türkiye'de faaliyet gösteren 36 mevduat bankası, 9 katılım bankası, 59 elektronik ödeme kuruluşu ve 58 kripto varlık hizmet sağlayıcısındaki tüm hesaplarına el konuldu. Ayrıca suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen 3 araca da el konulduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi. Açıklamada, yasa dışı bahisle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.