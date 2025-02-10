4 milyon genç evde oturuyor

Avrupa Birliği ülkelerinde 15-29 yaş arasında olup ne eğitime devam eden ne de çalışan genç oranı ortalama yüzde 18. Türkiye'de ise bu oran yüzde 35 civarında. Yaklaşık 4 milyon genç Türkiye'de evde oturuyor. Bu gençlerin çoğunluğunu üniversiteden yeni mezun olan 19-25 yaş arası oluşturuyor. SABAH'a konuşan Psikiyatr Prof. Dr. Işıl Göğcegöz, gençlerin evde olmasında istihdam gibi klasik nedenlerin yanında, ailelerin aşırı koruyucu kollayıcı ebeveynlik göstermesinin önemli yer tuttuğunu söyledi. Işıl Göğcegöz, "Psikolojik nedenleri arasında; bu bireylerin sorumluluk alamamaları ve zorlanmaya karşı hassas olmaları, beklentilerinin yüksek olması, bazı kişilik özellikleri sayılabilir. Ayrıca bu gençlerde depresif bozukluk, oyun ve internet bağımlılığı gibi birçok psikiyatrik hastalıklar daha sık görülebiliyor ve sorunun iyice derinleşmesine zemin hazırlıyor'' bilgisini verdi.