4 Yaş Boy Kilo Kaç Olmalı? Persentil Tablosuna Göre 4 Yaşındaki Kız ve Erkek Çocuk Kaç Kilo Olmalı?

Bebeklerin gelişimini takip ederken boy uzunluğu, baş çevresi ve kilosu için farklı farklı büyüme tabloları bulunur. Bebeğin sağlıklı bir biçimde büyüyüp büyümediğini takibe alabilmek için persentil tablosunu incelemek gerekir. 4 yaş boy kilo kaç olmalı, persentil tablosuna göre 4 yaşında kız ve erkek çocuk kaç kilo olmalı gibi soruların yanıtı, tablo üzerinde incelenerek bulunabilir.

4 Yaş Kız Çocuk Boy Kilo Kaç Olmalı?

Persentil tablosunda standart ve ortalama değer, tablodakinin %50 değeri olarak alınır. %3 ile %97 arasında olan bütün değerler normal kabul edilir. Tablonu alt sınırı olan %3'ün altındaki değerler ise zayıf ve kısa boylu çocukları gösterir. Tablonun üst sınırı olan %97'nin üzerindeki değerler ise şişman ve uzun çocukları gösterir.

4 yaş kız çocuğunun boy ve kilosu için persentil tablosu aşağıdaki gibidir.

4 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97

Tartı kg 11,6 13,2 14,4 16,0 17,5 18,9 20,6

Boy cm 92,0 95,5 98,5 102,0 105,0 108,0 112,0



4 Yaş Erkek Çocuk Boy Kilo Kaç Olmalı?

4 yaş erkek çocuğunun boy ve kilosu için persentil tablosu aşağıdaki gibidir.

4 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97

Tartı kg 11,6 13,2 14,4 16,0 17,5 18,9 20,6

Boy cm 92,0 95,5 98,5 102,0 105,0 108,0 112,0