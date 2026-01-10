Haberler Yaşam Haberleri 4 yaşındaki Elif’in ölümünde sürücü tali, çocuk asli kusurlu bulundu: Sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi
İstanbul Sultanbeyli’de geçtiğimiz mayıs ayında meydana gelen ve 4 yaşındaki Elif Yörük’ün hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, küçük çocuk "asli kusurlu" sayılırken, sürücü Serdal Yiğit'in ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Savcılık, toplanan deliller ve raporlar doğrultusunda sürücü hakkında 6 yıla kadar hapis talep etti.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 12 Mayıs 2025'te Abdurrahman Gazi Mahallesi Ferah Caddesi Melik Sokak üzerinde, Serdal Yiğit yönetimindeki 58 AEV 657 plakalı otomobil, seyir halindeyken sokakta bulunan 4 yaşındaki Elif Yörük'e çarptı. Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanan soruşturmada sürücü Yiğit'in 'Tali kusurlu', Yörük'ün ise 'Asli kusurlu' olduğu kaydedildi. "TIKIRTI DUYDUM, ÇIĞLIKLA DURDUM" Sürücü Serdal Yiğit'in ifadesinde, "araçla ilerlediğim sırada bir tıkırtı duydum, ardından çığlık sesi üzerine durdum. Çocuğu fark ettikten sonra ambulans gelene kadar olay yerinde bekledim ve yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyuyorum" dediği kaydedildi. Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, kazanın oluşumunda hayatını kaybeden çocuğun asli kusurlu, sürücünün ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Otopsi raporunda ise Elif Yörük'ün ölüm nedeninin künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması ve beyin doku hasarı olduğu ifade edildi.



6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, toplanan deliller ve raporlar doğrultusunda Serdal Yiğit hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. Hazırlanan iddianame ilgili mahkemeye gönderildi.

