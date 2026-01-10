4 yaşındaki Elif’in ölümünde sürücü tali, çocuk asli kusurlu bulundu: Sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 12 Mayıs 2025'te Abdurrahman Gazi Mahallesi Ferah Caddesi Melik Sokak üzerinde, Serdal Yiğit yönetimindeki 58 AEV 657 plakalı otomobil, seyir halindeyken sokakta bulunan 4 yaşındaki Elif Yörük'e çarptı. Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanan soruşturmada sürücü Yiğit'in 'Tali kusurlu', Yörük'ün ise 'Asli kusurlu' olduğu kaydedildi. "TIKIRTI DUYDUM, ÇIĞLIKLA DURDUM" Sürücü Serdal Yiğit'in ifadesinde, "araçla ilerlediğim sırada bir tıkırtı duydum, ardından çığlık sesi üzerine durdum. Çocuğu fark ettikten sonra ambulans gelene kadar olay yerinde bekledim ve yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyuyorum" dediği kaydedildi. Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, kazanın oluşumunda hayatını kaybeden çocuğun asli kusurlu, sürücünün ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Otopsi raporunda ise Elif Yörük'ün ölüm nedeninin künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması ve beyin doku hasarı olduğu ifade edildi.



6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ