4 yıl önce Bodrum’da yakalanmıştı: Dev baron ‘Maradona’ Belçika’ya iade edildi!

ÇETENİN 17 MİLYONUNU ÇALDI

Suç örgütlerinin kullandığı mesajlaşma trafiğini takibe alan polis, çetenin liderlerinin "Maradona" lakaplı Arnavut vatandaşı Flamur Sinanaj ve Sırbistan'ın önde gelen suç örgütlerinden 'Skaljari' çetesi üyelerinden Bosnalı arkadaşı Sani al Murdaa olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada, 2 uyuşturucu baronunun 2019'da Antwerp'ten Dubai'ye kaçtığı ortaya çıktı. Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele birimi, çetenin 400 milyon Euro değerindeki tüm malvarlığına el koydu. Çetenin 17 milyon Euro'sunu zimmetlerine geçirdiği gerekçesiyle haklarında ölüm emri verilen Sinanaj'ın ise daha sonra Türkiye'ye kaçtığı belirlendi.