4 yıl sonra ilk kez göreceği evladını depremde kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Ömer Aytaç, ilk evliliğinden olan ve İngiltere'de yaşayan oğlu Gökhan Aytaç'la (34) 4 yıldır yüz yüze görüşemedi. Gökhan Aytaç 5 Şubat'ta uçakla Hatay'a gelip babasını arayarak, "Bu gece arkadaşımda kalacağım. Kahvaltıda buluşalım" dedi.Ancak 6 Şubat saat 04.17'de deprem yaşandı. Ömer Aytaç eşiyle birlikte ağır hasar alan apartmandan kurtuldu. Enkaz altında kalan Gökhan Aytaç ve arkadaşının cansız bedenine 8'inci günde ulaşıldı. Acılı baba: "Evladımı görme şansım olmadı. Meğer en acı kahvaltı randevusunu vermişim."