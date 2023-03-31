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Giriş Tarihi: 1.4.2023

4 yıl sonra ilk kez göreceği evladını depremde kaybetti

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
4 yıl sonra ilk kez göreceği evladını depremde kaybetti
Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Ömer Aytaç, ilk evliliğinden olan ve İngiltere'de yaşayan oğlu Gökhan Aytaç'la (34) 4 yıldır yüz yüze görüşemedi. Gökhan Aytaç 5 Şubat'ta uçakla Hatay'a gelip babasını arayarak, "Bu gece arkadaşımda kalacağım. Kahvaltıda buluşalım" dedi.



Ancak 6 Şubat saat 04.17'de deprem yaşandı. Ömer Aytaç eşiyle birlikte ağır hasar alan apartmandan kurtuldu. Enkaz altında kalan Gökhan Aytaç ve arkadaşının cansız bedenine 8'inci günde ulaşıldı. Acılı baba: "Evladımı görme şansım olmadı. Meğer en acı kahvaltı randevusunu vermişim."

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4 yıl sonra ilk kez göreceği evladını depremde kaybetti
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