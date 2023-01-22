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Giriş Tarihi: 23.1.2023

4 yıldır kızı Buse’yi arıyor

Antalya’nın Kemer ilçesinde, 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde sele kapılarak kaybolan Kader Buse Acar'dan (20) tam 4 yıldır haber yok. Bıkmadan usanmadan  4 yıldır kızlarını arayan anne Ayla ve baba Ahmet Acar’ın, biricik kızları Buse’ni doğum günü olan 16 Ocak’ta  pasta ve çiçek paylaşarak, “Busem iyi ki doğdun. Bir pasta olmazdık sana babişin” paylaşımı yürekleri dağladı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
4 yıldır kızı Buse’yi arıyor

Kemer'de, 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kayboldu. Aynı gün otomobil, dere yatağının orta noktasında bulundu ve vinçle çıkartıldı. Otomobilde yapılan aramalarda Kader Buse Acar'a ait bir iz bulunamadı.

EŞYALARI BULUNDU
Yaşana hortum felaketinden bir gün sonra 25 Ocak 2019 günü Kader Buse Acar'ın çantası ile birlikte pil şarj cihazı, küpe, tarak ve şal gibi malzemeler, Ağva Deresi'nin kayaları arasında bulundu. Karadan, denizden ve havadan Buse Acar'ı bulmak için çalışma başlatıldı. 3 gün sonra 27 Ocak günü Ağva Deresi'nin denize döküldüğü Çamyuva sahilinde Kader Buse Acar'a ait ayakkabının sol teki bulundu.



Devam eden ve 3 ay süren aralıksız çalışmalarda Kader Buse Acar'dan başka bir iz bulunamadı. 100'üncü günde Acar ailesinin isteği üzerine Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve protokol üyelerinin de katılımıyla Kemer Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki Sanayi Camii gıyabi cenaze namazı kılındı.

ARACIN PARÇASI 164 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI
Baba Ahmet Acar kızı Kader Buse'nin kaybolduğu otomobilin parçasını 164 gün sonra, 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü dağlık alanda buldu. Bulunan bu parçanın ardından arama çalışmaları bu bölgede kadavra arama köpekleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapıldı, ama yine sonuca ulaşılamadı.



16 Aralık 2019'da Ahmet Acar, kızının kaybolmasının 326'ncı gününde Ağva Deresi yatağı içinde arabaya ait ön tamponu bulduklarını yazdı. Baba Ahmet Acar, 4 yıldır aralıksız kızı Buse Acar'ı aramaya devam ediyor.

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4 yıldır kızı Buse’yi arıyor
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