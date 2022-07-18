4 yıllık lisans açıköğretim bölümleri ve taban puanları 2022 listesi - ÖSYM 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?

Açıköğretim üzerinden üniversite eğitimlerini tamamlamak isteyenler 4 yıllık lisans açık öğretim bölümler ve taban puanları listesi araştırmasına çıktı. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresi üzerinden tamamlayacak. Bu kapsamda 4 yıllık lisans açık öğretim bölümler ve taban puanları her yıl olduğu gibi ÖSYM kılavuzuyla netleşecek. İşte 4 yıllık lisans açık öğretim bölümler ve taban puanları listesi ve detaylar...
TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!
Henüz 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlanmadı. Gelişmeleri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz...
Dört senelik açıköğretim bölümleri aşağıdaki gibidir;
Görsel İletişim Tasarımı
Felsefe
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri