4 yıllık lisans açıköğretim bölümleri ve taban puanları 2022 listesi - ÖSYM 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?

Açıköğretim üzerinden üniversite eğitimlerini tamamlamak isteyenler 4 yıllık lisans açık öğretim bölümler ve taban puanları listesi araştırmasına çıktı. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresi üzerinden tamamlayacak. Bu kapsamda 4 yıllık lisans açık öğretim bölümler ve taban puanları her yıl olduğu gibi ÖSYM kılavuzuyla netleşecek. İşte 4 yıllık lisans açık öğretim bölümler ve taban puanları listesi ve detaylar...