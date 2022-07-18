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Giriş Tarihi: 18.7.2022 09:00 Son Güncelleme: 18.7.2022 09:09

4 yıllık lisans açıköğretim bölümleri ve taban puanları 2022 listesi - ÖSYM 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?

YKS sınav sonuçları bugün sabah saatlerinde erişime açılırken öte yandan açıköğretim fakültesinde üniversite eğitimlerini tamamlayacak olan binlerce aday 4 yıllık lisans açık öğretim bölümleri ve taban puanları listesini incelemeye başladı. Tercihlerin bu yıl 27 Temmuz tarihinde başlayacağı bilinirken “4 yıllık lisans açık öğretim bölümler ve taban puanları yayımlandı mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 4 yıllık lisans açık öğretim bölümler ve taban puanları listesi ve detaylar...

4 yıllık lisans açıköğretim bölümleri ve taban puanları 2022 listesi - ÖSYM 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?

Açıköğretim üzerinden üniversite eğitimlerini tamamlamak isteyenler 4 yıllık lisans açık öğretim bölümler ve taban puanları listesi araştırmasına çıktı. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresi üzerinden tamamlayacak. Bu kapsamda 4 yıllık lisans açık öğretim bölümler ve taban puanları her yıl olduğu gibi ÖSYM kılavuzuyla netleşecek. İşte 4 yıllık lisans açık öğretim bölümler ve taban puanları listesi ve detaylar...

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÖSYM İÇİN TIKLAYINIZ

Henüz 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlanmadı. Gelişmeleri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz...

Dört senelik açıköğretim bölümleri aşağıdaki gibidir;

Görsel İletişim Tasarımı

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

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4 yıllık lisans açıköğretim bölümleri ve taban puanları 2022 listesi - ÖSYM 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?
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