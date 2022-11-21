40 1/3, 2/3 Ne Demek? Ayakkabı Numarasında 40 1/3, 2/3 Nedir, Kaç Numara ve Kaç Santim?

40 1/3, 2/3 ne demek sorusu ayak numarası hakkında bilgi edinmek isteyenleri ilgilendiren konudur. Ayakkabı numarasında 1/3 ne demek sorusuna yanıt verirken daha önceden belirlenen ayak numarası ölçülerini dikkate almak gerekir. 40 2/3 ayakkabı numarası nedir sorusuna yanıt verirken uluslararası ölçü birimlerini dikkate almak önem taşır. Çünkü dünyanın her yerinde bu numaralar ortak belirlenir. Ayakkabı numarasında 40 1/3, 2/3 nedir, kaç numara ve kaç santim sorularının tüm yanıtları yazımızda.

40 1/3, 2/3 Ne Demek?

Ayakkabı satın alma aşamasında birtakım noktalara dikkat etmek gerekir. Bu ayakkabı numaralarında önem verilen en önemli konulardan birisi de ayak yapısına tam olarak uyum sağlamasıdır. Özellikle internet alışverişlerinde ayak numarası büyük bir önem taşır. Ayak numarası olarak 40 2/3 numarası topuk ve burun mesafesi 9.9" ve UK 7 karşılığına gelir. Ölçü birimleri genel olarak standarttır.

Ayak Numarası Nasıl Bulunur?

Ayak numarası her kişi için farklılık gösterebilir. Kişiler ayaklarının numarasını kolaylıkla bulabilirler. Bu işlem için ilk olarak ayağın boş ve düz bir zemine sabitlenmesi gerekir. Ayaklar daha sonra kağıdın üst kısmına koyulmalıdır. Topuk ve en uzun olan işaret parmağının uç kısımlarından kağıt üzerinde kalem ile işaret bırakılmalıdır.

Bu işlem sonrasında da iki çizgi arasında kalan kısım ölçülmelidir. Bu şekilde kolaylıkla ayak numarası bulunabilir. Ayak ölçüleri ayakkabılarda belirli standartlara göre belirlenir. Uluslararası alanda kabul edilen ölçüler hemen her ülkede aynıdır. Standart ölçüler kişilerin ayak numaraları ile birebir ya da çok yakın şekilde uyum sağlar. Bu şekilde kolay şekilde ayakkabı satın alma imkanı bulunabilir.