40 bin deniz kaplumbağası devlet korumasında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Bölgeleri olan Köyceğiz- Dalyan, Fethiye-Göcek, Patara, Belek ve Göksu Deltası'ndaki 5 kumsalda deniz kaplumbağalarını koruma altına alıyor, kapsamlı izleme çalışmaları yürütüyor. Müdürlük, mayıs ayında dişi kaplumbağaların kumsala çıkışını ve yuva alanlarının oluşturulma sürecini dikkatle takip ediyor. Yavru çıkışı öncesi yuvalar kafes uygulaması ile insanların ve yabani hayvanların muhtemel zararlarına karşı koruma altına alınıyor. 60 günlük kuluçka süresinden sonra eylül ayının sonuna kadar yuvalardan yavru çıkışları devam ediyor.

'HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ'

Sosyal medya hesabı üzerinden İztuzu sahilindeki yuvalardan görüntüler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Nesli tükenme tehdidi altında olan deniz kaplumbağaları korumamız altında. Yumurtadan çıkan her bir deniz kaplumbağasının sağlıklı bir şekilde denize ulaşması için her türlü tedbiri alıyoruz. Bu yıl 40 bin 285 yavru kaplumbağamızı denizle buluşturduk" ifadelerini kullandı. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Koruma, İzleme ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri Daire Başkanı Mustafa Uzun ise Türkiye'de bulunan 21 deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından 5'inin Özel Çevre Koruma Bölgeleri sınırları içinde yer aldığını belirtti. Uzun, "Her yıl mayıs ayının başından eylül sonuna kadar deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışmaları yürütüyoruz. " dedi.