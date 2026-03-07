40 binden fazla Mukaddes Emanet’e gönüllü ücretsiz bakım

Mukaddes emanetlerin restorasyonunun yapıldığı yerde, Peygamber Efendimiz'e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ait olduğu kabul edilen Sakal-ı Şerif ve Saç-ı Şerif, Ravza-i Şerifi'nin örtüsü, Kabe örtülerinden parçalar, Kadem-i Şerif örnekleri ve farklı kutsal emanetler de muhafaza ediliyor. Celep, kendisine getirilen emanetleri eski muhafazalarından çıkararak bakım ve onarımlarını yaptıktan sonra bal mumunu yeniliyor ve yeni muhafazalara yerleştirerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor.

ÖZER CELEP: "MANEVİ BİR EMİRLE BAŞLAYAN HİZMET"

Mukaddes emanetlerin restorasyonunu gerçekleştiren Özer Celep, çalışmanın manevi bir hikâyeyle başladığını belirterek, "Kutsal emanetlerin restorasyonunun yapıldığı bir yerdeyiz şu an. 2008 yılında başlayan bir süreç. Daha öncesinde hayaller, hikâyeler vardı ama manevi bir emirle, görülen bir rüyanın tezahürüyle diyelim bu iş başladı. Sonrasında da buraya kadar gelmesi o rüyanın gerçek olduğuna dair bir alamet oldu. Sakal-ı Şerif'i sana verdim gibi farklı kişiler üzerinden ve kendi şahsım üzerinden görülen bir rüya sonrası bu hizmetler başladı. Aslında bu emanetlerin hizmetiyle alakalı bir çalışma ve bunun bir müjdesi olduğunu düşünüyorum" dedi.

"AMACIMIZ BU EMANETLERİ BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE ULAŞTIRMAK"

Celep, yapılan restorasyon çalışmalarının temel amacının mukaddes emanetleri gelecek nesillere ulaştırmak olduğunu ifade ederek, "Restorasyon çalışmalarında bizzat emanetin bakımının yapılması, muhafazasının değişmesi, sandığının ve bohçasının yenilenmesi gibi işlemler yapılıyor. Asıl amaç bizden sonraki nesillere Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bereketine ulaşmaya bir köprü olmak. Bu emanetlerin belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerekiyor. İki, üç ya da beş yıllık periyotlarla gözlemleyerek en geç beş yılda bir bakım yapılması verimli oluyor. Elinde böyle bir emanet olan kişiler için bakım ve restorasyon yapmak bizim uğraşımız. Buraya vakfedilmiş emanetleri görmek isteyen çok kişi oluyor ancak bizim asıl çalışmamız restorasyon olduğu için ziyaretlere her zaman imkan sağlayamıyoruz" diye konuştu.