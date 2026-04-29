40 gündür aranan şahsın cesedi Karaburun’da sahile vurdu

Giriş Tarihi: 29.04.2026

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Arnavutköy Karaburun Sahili'nde yüzü tanınmaz halde bulunan cesedin 40 gündür kayıp olan 47 yaşındaki Ömer Yalçın'a ait olduğu ortaya çıktı. Dün sahilde yürüyüş yapanlar dalgalar arasında bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. İncelemede cesedin 40 gün önce kaybolan 47 yaşındaki Ömer Yalçın'ın eşkali ile benzerlik gösterdiği belirlendi. Şahsın kızından alınan DNA örnekleriyle bulunan cesedin Ömer Yalçın'a ait olduğu kesinleşti. İlk otopsi raporunda suda ise boğulmaya bağlı ölüm gerçekleştiği değerlendirilirken intihar ihtimali üzerinde duruluyor.
