40 gündür kayıptı ormanda ölü bulundu

İstanbul Sultangazi'de kötü koku ihbarı üzerine ormanlık alanda inceleme yapan polis, 40 gündür kayıp olarak aranan Ahmet Topuz'un cansız bedenini buldu. Sultangazi'de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çevredekilerin ormanlık alandan kötü kokular geldiğini söylemesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri hassas burunlu kadavra arama köpeği Zeyna ile bir süre orman içinde arama yaptı. Aramalar sonucu ekipler ağaçlık alanda erkek cesedi ile karşılaştı. Polis ekiplerinin olay yerinde detaylı incelemesinin ardından cesedin Ahmet Topuz'a ait olduğu belirlendi. Topuz'un cansız bedeni incelemelerin ardından cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı. Ormanlık alanda cesedi bulunan Ahmet Topuz'un 12 Haziran'da kaybolduğu ve ailesinin Topuz'u bulmak için bir süre önce ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İlk incelemelerde Topuz'ın intihar ettiği değerlendirilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.