40 kilo et çalan hırsızlar: “Mangal yaptık”

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ümit Ö., park halindeki kamyonetin kasasına tutunarak aracı takip etti. Kamyonetin hareket etmesinin ardından kasaya giren şüpheli, yaklaşık 40 kilogram eti çaldı. Araç ışıklarda durduğu sırada kasadan inen Ümit Ö., kendisini motosikletle takip eden arkadaşı Coşkun S.'nin arkasına binip kaçarak izlerini kaybettirdi.

MANGAL YAPIP SATTIK

Kamyonet sürücüsü Bekir Ç., etlerin çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek iki şüphelinin önce kimliklerini daha sonra saklandığı adresleri belirledi. Yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında şüphelilerin, "Etlerin bir kısmıyla mangal yaptık, kalanını sattık" dedikleri öne sürüldü.

TUTUKLANDILAR

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit Ö. ile Coşkun S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.