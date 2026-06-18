40 milyar TL’lik bahis ağı çökertildi

GİRESUN İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 18 ay süren çalışma sonucu 32 ilde "yasadışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma" suçlarına yönelik 117 kişi gözaltına alındı. Yasadışı bahis oynatan sitelerin 40 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Adliyelere sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklandı, 84'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlarda 68 araç ile 8 taşınmaza el konuldu. Gaziantep merkezli 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda da 37 şüpheliden 19'u tutuklandı.