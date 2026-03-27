40 tondan fazla kaçak tütüne el konuldu

Giriş Tarihi: 27.03.2026

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), İtalya, Polonya, İsviçre, Fransa ve Birleşik Krallık'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda piyasaya milyonlarca dolar değerinde kaçak sigara süren organize suç grubunu çökertti. 5 şüpheli gözaltına alındı, 40 tondan fazla kaçak tütün ürününe el konuldu. Örgütün üst düzey yöneticilerinin ise Türk olduğu ileri sürüldü. Büyük narko operasyonu, Eylül 2024'te Cenova Limanı'nda yüklü miktarda kaçak sigaranın ele geçirilmesinin ardından başlatıldı. Yapılan incelemede sigara sevkiyatlarını gizlemek için malların inşaat malzemesi olarak beyan edildiği tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda önceki gün Europol başkanlığında operasyon için düğmeye basıldı. 40 tondan fazla kaçak tütün ürününe el konulurken, ele geçirilen malların piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon Euro olarak tahmin edildiği açıklandı.

