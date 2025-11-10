Haberler Yaşam Haberleri 40 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 10.11.2025 17:57

Muğla'nın Yatağan ilçesine meydana gelen olayda, 40 yaşındaki Faruk Gedikoğlu 15 yaşındaki oğlu tarafından evin içinde ölü bulundu. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Edinilen bilgiye göre, bir mermer ocağında çalışan ve bir süredir eşiyle ayrı yaşayan Gedikoğlu, aynı evde oturduğu 15 yaşındaki oğlu tarafından sabah evin içindeki odasında hareketsiz olarak bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gedikoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gedikoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

