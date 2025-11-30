40 yılda yükseköğretimde devrim yaşandı

Türkiye'de yükseköğretim alanında son 40 yıl içinde yaşanan değişimler, ülkenin eğitim sistemindeki dönüşümün somut bir göstergesi oldu. 1985 yılında sınırlı sayıda üniversite ve kısıtlı öğrenci kapasitesiyle başlayan yükseköğretim serüveni, 2025 yılında kapsamı ve çeşitliliğiyle bambaşka bir tablo sunuyor. 1985 yılında Türkiye'de sadece 30 civarında devlet üniversitesi bulunuyordu. O dönemde vakıf üniversiteleri neredeyse yok denecek kadar azdı. Ancak 2000'li yıllardan itibaren yükseköğretime verilen önemin artmasıyla birlikte yeni üniversiteler kurulmaya başlandı. Özellikle 2006 sonrası çıkarılan yasalarla vakıf üniversiteleri hızla çoğaldı. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de toplam üniversite sayısı 200'ün üzerine çıktı. Bu büyük artış, hem coğrafi yaygınlık hem de eğitim seçeneklerinin çeşitlenmesi açısından büyük bir avantaj sağladı.1985 yılında Türkiye'de üniversitelerdeki toplam öğrenci sayısı yaklaşık 350 bin civarındaydı. Bu öğrencilerin büyük çoğunluğu lisans programlarındaydı çünkü önlisans programları henüz yaygın değildi. Önlisans programlarının yaygınlaşması ise 1990'lar ve 2000'lerde hız kazandı. 2025 yılına gelindiğinde ise üniversitelerdeki öğrenci sayısı 8 milyonu aştı. Bu sayının yaklaşık 5 milyonu lisans ve yükseklisans, 3 milyona yakını ise önlisans programlarında öğrenim görüyor. Bu artış, genç nüfusun yükseköğretime olan talebinin ve devletin eğitim altyapısına yaptığı yatırımların bir sonucu olarak değerlendiriliyor.1985 yılında Türkiye'de yükseköğretimden mezun olanların sayısı oldukça sınırlıydı. O dönemde mezun sayısı yılda yaklaşık 50-60 bin civarındaydı. Mezun olanların önemli bir kısmı lisans programlarından mezun olurken, önlisans mezunu sayısı çok azdı. Ancak 2025 yılına gelindiğinde, yıllık yükseköğretim mezunu sayısı 1 milyonun üzerine çıktı. Ayrıca, mezunların alan dağılımı da çeşitlenerek mühendislikten sosyal bilimlere, sağlık bilimlerinden sanat ve tasarıma kadar geniş bir yelpazeye yayıldı.1985 yılında yükseköğretime erişim oranı Türkiye'de yüzde 5-7 bandındaydı. Bu, genç nüfusun sadece çok küçük bir kesiminin üniversiteye gidebildiği anlamına geliyordu. Özellikle kız öğrencilerin yükseköğretime erişim oranları çok daha düşüktü. Ancak 2025 yılında yükseköğretime erişim oranı yüzde 50-55'lere kadar yükseldi. Bu artış, eğitimde fırsat eşitliği, burs ve krediler, kız öğrencilerin eğitime katılımını artırmaya yönelik kampanyalar ve yükseköğretim kurumlarının sayısındaki artış gibi birçok faktörün sonucu olarak değerlendiriliyor.1985 yılında eğitim tamamen yüz yüze yapılırken, 2025 yılına gelindiğinde dijitalleşme yükseköğretim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Uzaktan eğitim programları, çevrimiçi dersler ve dijital kütüphaneler sayesinde Türkiye'de üniversite eğitimi coğrafi engelleri aşarak daha erişilebilir hale geldi. Pandemi döneminde yaşanan dijital dönüşüm, yükseköğretimde kalıcı değişikliklere yol açtı.