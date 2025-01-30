40 yıldır 60’tan fazla hayvana bakıyor

Turan İkinci, 40 yıl önce Bingöl'ün Genç ilçesinde çalışırken sahiplendiği kedi ile başlayan hayvan sevgisi büyük bir aşka dönüştü. Orada 30 kediye bakan İkinci, emekli olduktan sonra Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyüne yerleşti. Burada da köpeklere bakmayan başlayan İkinci, 60'tan fazla hayvana hem annelik hem babalık yapıyor. İlerleyen yaşına rağmen hayvanlarla büyük bir özveriyle ilgilenen İkinci, ömrünün sonuna kadar hayvanlara bakmayı düşünüyor.

Turan İkinci, hayvan sevgisinin 40 yıl önce başladığını belirterek şunları söyledi, "Benim şu anda baktığım 20 köpek, 10 tane de köpek yavrusu var. 30'dan fazla kedi var. Bingöl Genç 'te çalışırken de 30 tane kedim vardı, bakıyordum. Emekli oldum, köye geldim. Bu sevgi devam etti. Hala bu hayvanlara bakmaya devam ediyorum. Allah ömür verdikçe de bakacağım. Ben 70 yaşındayım, KOAH hastasıyım, eşim de şeker hastası. Geçen sene 40 yaşındaki evladımı toprağa verdik. Yine de köyümü terk etmedim.

Bu hayvanlara bakmak mecburiyetindeyiz. Elimden geldiği kadar, gücümün yettiği kadar bakıyorum. Ama baktığımız hayvanlar da sokaklarda perperişan haldeler. Devlet eliyle belediyeler toplarsa, barınaklarda bakılsa bunların aşısı, kısırlaştırması yapılır. Burada ne kadar baksak da gücüm nereye kadar yeter ki? Buna devletimiz el atarsa daha iyi olur, daha sağlıklı olur."