40 yıldır ağaca tırmanıp servet topluyordu! Kayıp olarak aranan Vural Ala’dan haber var...

Ala'nın geçtiğimiz hafta yapılan ıhlamur hasadı haberinde ise ağaca tırmandığı, yapılan röportajda ise "35-40 yıldır bu işi yapıyorum. Kendimize güvendiğimiz için çıkıyoruz. Ağaca çıkarken tabi ki dikkatli olmamız gerekiyor. Kendimize güvenmesek buraya çıkamayız. Merdivenden sonra bizim becerimiz devreye giriyor. Bir nevi baba mesleği oldu" dediği ortaya çıktı.



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