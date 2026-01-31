40 yıllık illetten 20 günde kurtuldu

Konya'da uzun yıllar makam şoförlüğü yapıp emekli olan 4 çocuk babası Abdullah Şen (58), yaklaşık 40 yıl önce sigaraya başladı. Birçok kez kendi çabasıyla bırakmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kızları evde her yere 'Baba ne olur sigarayı bırak' mesajları yazmaya başlayınca kararını verdi. Gittiği aile hekiminin yönlendirmesi üzerine Şehit Uzm. Dr. Ekrem Karakaya Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurdu. Burada ilaçlara başlayan Şen, tedavisinin henüz 20'nci gününde sigarayı tamamen bıraktı. Daha sonra seanslara gitmeye devam eden Şen, sigarayı bırakmayı başardığı için çok mutlu olduğunu söylüyor.Artık daha sağlıklı ve güzel bir hayat sürdüğünü belirten Şen duygularını şu sözlerle anlattı: "40 yıllık alışkanlığımı 20 günde bıraktım. Sağlıklı Hayat Merkezi'ne gelerek ücretsiz muayenemi olup, ilaçlarımı kullandım ve bu illetten kurtulmayı başardım. Şimdi herkese öneriyorum. Sigarayı bıraksınlar. Emin olsunlar ki daha güzel bir hayat onları bekliyor. Artık sigara kokusuna son. Yürürken bile daha rahat nefes aldığımı hissediyorum. Karnım açken bile yemek yemezdim, cebimdeki son parayla sigara alırdım. Geriye dönüp baktığımda ne kadar yanlış yapmışım diyorum. Şimdi ben de, ailem de çok rahatız. Ben bile bırakabildiysem herkes bırakır. Özellikle gençlerden içen varsa hemen bıraksın içmeyenlerse sakın başlamasınlar. Artık sigara gördüğünde kırıp atıyorum." Dr. Ayşe Demirtaş ise, herkesin Sağlıklı Hayat Merkezlerine gelerek ücretsiz bir şekilde tedavilerini olup, sigaradan kurtulabileceklerini söyledi. Dr. Demirtaş, birçok tiryakinin tedavi sırasında sigarayı bıraktığını ve şimdi hayatlarına daha sağlıklı bir şekilde devam ettiklerini ifade etti.