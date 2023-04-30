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Giriş Tarihi: 30.4.2023

400 çöp şiş yiyerek kendi rekorunu kırdı

Denizli’de düzenlenen çöp şiş yeme yarışmasında 2017’de 225 taneyle rekor kıran Esra Uyuz, son yarışmada da 400 adet yiyerek 25 bin TL kazandı

İHA
400 çöp şiş yiyerek kendi rekorunu kırdı
Denizli'den yarışmaya katılan 52 kilo ağırlığında Esra Uyuz, ilk 15 dakikada 200 adet çöp şiş yiyerek 25 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Halen daha aç olduğunu söyleyen ve hızını alamayan Uyuz, toplam 50 dakikada 400 çöp şiş yedi ve ulaşılması zor bir rekora imza attı. Yarışmacı aynı zamanda çöp şişin yanında 1 salata, 1 ayran, 1 litre gazlı içecek ve iki tatlı tüketti. Uyuz, 9 Ocak 2017'de yine Kaya'nın düzenlediği yarışmada 190 çöp şiş rekorunu kırarak birinci olan ilk kadın olmuştu. O zaman 50 kilo olarak katıldığı yarışmada Uyuz, 225 adet çöp şiş yiyerek o ana kadarki tüm rekorları kırıp çeyrek altın kazanmıştı.



Midesinin geniş olduğunu ve yarışmanın heyecanlı geçtiğini ifade eden Esra Uyuz, "Biraz zorlandım ve bir yerden sonra tıkandım ama başardım. Normal bir insanın başarması zor. Mide kapasitesi ile de alakalı bir durum. Benim mide kapasitem geniş olduğu halde zorlandım" dedi.



İşletmenin ortağı Yusuf Kaya, "İlk 15 dakikada 200 tanesini yedi ve bu bir dünya rekorudur. Yarışmacı 5-6 kilo aldı" dedi.

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400 çöp şiş yiyerek kendi rekorunu kırdı
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