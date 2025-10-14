400 milyonluk tefeci operasyonu

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda bankalardan kredi çekemeyen vatandaşları, kredi verme vaadiyle dolandıran şebekenin varlığını tespit etti. Ekipler, 369 mağdura ulaştı buradan elde edilen bilgilerle şebekenin tüm sistemi de deşifre edildi.Edinilen bilgilere göre şebeke, 'kefilsiz', 'işlemsiz' diye bahsettikleri kredi miktarı için elden ürün satışı yapmış gibi fatura imzalatıp vatandaşları yasal olarak borçlandırıyor. Ardından o borcu, süresini 1 hafta gibi kısa süreye çekip zamanı geldi diye icraya veriyorlardı. Sadece bir mağdurun 41 bin lirasını 486 bin lira olarak geri aldıkları belirlendi. Ayrıca mağdur sayısının tam 22 bin kişiye kadar çıkabileceği değerlendiriliyor.Emniyet güçleri, İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 7'si kadın toplam 33 çete üyesi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 4'ünün daha önce adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. 7'si kadın 29 kişi ise polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 29 şüpheliden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Operasyonlarda, 400 milyon liralık mal varlığı ve 16 şirkete el konulurken, çok sayıda sahte fatura ve mağdurlara ait kişisel bilgilerin bulunduğu defterler ele geçirildi.