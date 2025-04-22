40x40 Fayans 1 Kutu Kaç M2 Eder? 1 Paket 40 40 Fayans Kaç Metrekare?

Doğru miktarda fayans siparişi vermek, inşaat veya tadilat projelerinde zaman ve bütçe yönetimi açısından hayati bir rol oynar. Eksik sipariş işin uzamasına ve maliyetlere yol açabilirken, gereğinden fazla sipariş vermek ise ekonomik kayıplara neden olabilir. Bu nedenle, döşenecek alanın hassas bir şekilde ölçülmesinin yanı sıra, fayans kutularının içeriğinin doğru anlaşılması da gereklidir. 1 Paket 40x40 fayans kaç m2 eder, kaç metrekare sorularını da bu sorunları yaşamamak için sormak gerekli bir nedendir.

40x40 Fayans 1 Kutu Kaç M2 Eder?

40x40 cm ölçüsündeki bir fayans 0,16 m² yüzey alanına sahiptir. Genellikle bir kutuda 8 ya da 9 adet fayans bulunur. Bu durumda:

8 adet fayans × 0,16 m² = 1,28 m²

9 adet fayans × 0,16 m² = 1,44 m²

Paket içeriği markaya göre farklılık gösterebilir. Bazı üreticiler kutuya 10 adet koyarak 1,6 m²'ye kadar yüzey sunabilir. Bu nedenle satın alırken mutlaka kutunun üzerinde yazan toplam metrekare bilgisi dikkate alınmalıdır.

1 Paket 40 40 Fayans Kaç Metrekare?

Standart bir paket 40x40 fayans, 1,28 m² ile 1,44 m² arasında yüzey kaplar. Ancak bu değerler döşeme tarzına, derz payına ve fire oranına göre değişebilir. Bu nedenle kesim payı gibi olasılıkları göz önüne alarak toplam alana %5–10 fazla ürün almak önerilir.

Önerilen hesaplama:

Net alan + %10 fazlalık = toplam ihtiyaç

Örnek: 20 m² alan için 22 m²'lik ürün alınmalı

Fazladan alınan kutular, kırılma ya da eksik çıkma durumlarına karşı koruma sağlar

Bu sayede uygulama sırasında iş durmaz, zaman kaybı yaşanmaz.