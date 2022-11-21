Haberler Yaşam Haberleri 41 1/3, 2/3 Ne Demek? Ayakkabı Numarasında 41 1/3, 2/3 Nedir, Kaç Numara ve Kaç Santim?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 15:17 Son Güncelleme: 21.11.2022 15:18

41 1/3, 2/3 Ne Demek? Ayakkabı Numarasında 41 1/3, 2/3 Nedir, Kaç Numara ve Kaç Santim?

41 1/3, 2/3 ne demek olduğu, ayakkabıdaki buçuk ve yarım kalıplarıyla ilgilidir. Yani ayakkabı numarasında 1/3 ne demek olduğu, kalıbın çeyrek oluşuyla alakalıdır. Fakat 41 2/3 ne demek sorusuyla karşılaşırsak aynı numaranın yarım kalıbıdır demeliyiz. Dolayısıyla 41 2/3 kaç numara gibi soru geldiğinde, yine 41 cevabı verilir. Kalıp farklılığında sadece ayakkabının kaç santim olduğu değişmektedir. Bundan yola çıkarak 41 2/3 ayakkabı numarası nedir için, 41 numaranın yarım kalıbıdır denilebilir.

41 1/3, 2/3 Ne Demek? Ayakkabı Numarasında 41 1/3, 2/3 Nedir, Kaç Numara ve Kaç Santim?

41 1/3, 2/3 ne demek olduğu, ayakkabı ölçüsüyle alakalıdır. Farklı bir tarzda ayakkabı numarasının karşımıza çıkması ne anlama geldiği konusunda araştırmaya yönlendirmiştir. ayakkabı numarasında 1/3 ne demek, farklı bir kalıp demektir ve çeyrek kalıbı ifade eder. Bu tür kalıplar ayakkabıların kaç santim olduğunu da değiştirmektedir. 41 2/3 ayakkabı numarası nedir için ise buçuk kalıbını ifade ettiği söylenebilir. Haliyle 41 2/3 ne demek ya da 41 2/3 kaç numara olduğu yine 41 numarayı verecektir. Sadece kalıp değişikliği vardır.

41 1/3, 2/3 Ne Demek?

Ayakkabı numaralarının yanında 1/3 veya 2/3'ün yazması kalıbın büyük ya da küçük olmasıyla alakalıdır. Ülkemizde belli başlı markalarda bahsedilen ayakkabı kalıbında satış sağlanmaktadır. Bu nedenle bu sayılar ve kalıplar konusunda çok fazla aşinalık yoktur. Bazı insanların ayaklarına direkt olarak 41 ya da herhangi bir ayakkabı numarası olmamaktadır. Bir üst numara alındığında çok büyük bir alt numara alındığında ise çok küçük olabiliyor. Bu durumlarda, örneğin 41 numaranın çeyrek kalıbı yani 41 1/3'ü tercih edilmektedir. Bu ölçüden farklı olarak 41 2/3 kalıbı yani yarım kalıbı tercih etmektedir.

Ayakkabı Numarasında 41 1/3, 2/3 Nedir, Kaç Numara ve Kaç Santim?

Ayakkabıdaki 1/3 ya da 2/3 Fransız ölçü sistemidir. 1/3 çeyrek kalıbı 2/3 yarım kalıbı ifade eder. Bu ifade sadece 41 ayakkabı numarası için değil tüm ayakkabı numarası için geçerlidir. Bu nedenle 41 1/3, 2/3 sayıları bizlere yine 41 ayakkabı numarasını verecektir. Ayakkabı numarasında bir değişiklik söz konusu değildir. Bu tür durumlarda sadece kalıpta farklılık olmaktadır. Kalıpların farklılığı da ayakkabının kaç santim olduğunu değiştirmektedir. 1/3 ya da 2/3 kalıplarındaki ayakkabıların kaç santim olduğu şu şekilde hesaplanmaktadır:

Ayakkabı numarasıyla herhangi seçilen kalıpların çarpımıdır. Bundan hareketle 41 1/3 ayakkabı numarası 25,4 santimdir.

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41 1/3, 2/3 Ne Demek? Ayakkabı Numarasında 41 1/3, 2/3 Nedir, Kaç Numara ve Kaç Santim?
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