Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), sürdürülebilir büyüme, çevreci üretim ve güçlü altyapı yatırımlarıyla Türkiye'nin sanayi üsleri arasında fark yaratmaya devam ediyor. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, AOSB'nin Türkiye sanayisinin en güçlü üretim merkezlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Kuruluşumuzdan bu yana her yatırımımızı ülkemizin üretim gücüne ve gelecek kuşaklara değer katmak için planladık. Her yatırımımızı günü kurtarmak adına değil, gelecek 50 yılı planlayarak projelendirdik" dedi. Başkan Sütcü, AOSB'nin bugün 2 bin 227 hektarlık alana ulaştığını ve doluluk oranının yüzde 99 olduğunu, 498 faal firmanın bölgede üretim yaptığını, toplam 41 bin 865 kişiye istihdam sağlandığını ve AOSB firmalarının ihracat hacminin 1.8 milyar doları bulduğunu vurguladı. Sütcü, AOSB'nin sadece bir üretim alanı değil, aynı zamanda çalışanların ve ailelerinin yaşam kalitesini yükselten bir model olduğunu kaydetti. "Her yatırım geleceğe bırakılmış bir değer zinciridir" diyen Sütcü, "AOSB, sadece bir üretim alanı değil, aynı zamanda eğitim, çevre, sosyal sorumluluk ve teknolojiyle bütünleşmiş bir sanayi modelidir. Sanayicilerimizin başarısı, bizim en büyük motivasyonumuzdur. Adana'dan dünyaya uzanan bu güçlü sanayi zincirini hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.