42 1/3, 2/3 Ne Demek? Ayakkabı Numarasında 42 1/3, 2/3 Nedir, Kaç Numara ve Kaç Santim?

Ayakkabı alırken sadece ayağa uygunluk yeterli değildir. Ayakkabı ve ayak genişliğinin de birbirine uyması gerekir. Bu nedenle farklı ölçü sistemleri geliştirilmiştir. Pek çok insan ayakkabı numarasında 1/3 ne demek bilmiyor. Bu nedenle ayakkabı seçiminde zorluklar yaşanabiliyor. Peki, ayakkabı numarasında 42 1/3, 2/3 nedir, kaç numara ve kaç santim anlamına gelir? Aklınızdaki 42 2/3 ne demek, 42 2/3 kaç numara gibi soruların yanıtlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz. Eğer siz de 42 2/3 ayakkabı numarası nedir diye düşünüyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Ayakkabı Numarasında 1/3 Ne Demek?

Ayakkabı numaralandırmak için günümüzde farklı ölçü sistemleri geliştirilmiştir. Dünya üzerinde en çok kullanılan ölçü birimi ise Fransız ölçü sistemi olarak bilinir. Türkiye'de de bu ölçülendirme sistemi kullanılıyor. Ölçü birimi punt yani Paris puanıdır. 1 punt ise 2/3 cm olarak bilinir. Bu ölçü sitemi 0 santimden başlar ve tekrarı olmadan devam eder. Yani kısaca bu numaralar yarım numara anlamına gelir. Fransız ölçü biriminde belirtilen sayı; ayak, kalıp veya ayakkabı uzunluğunun ifadesidir. Bu hesapla bakıldığında:

42 numara ayakkabıda 1/3 numara, 43.33 numara anlamına gelir.

Ayakkabı Numarasında 2/3 Ne Demek?

42 numara ayakkabı giyen bir bireyin topuk burun mesafesi 10.2 ise; 42 numara ayakkabı tercih etmesi doğru olacaktır. 42 2/3 numara ise Fransız ölçü sisteminde şu anlama gelir:

42 numara ayakkabıda 2/3 numara, 42.66 numara anlamına gelir. Topuk burun mesafesi 10.4 olan bireyler 42 2/3 ayakkabıları tercih etmelidir.