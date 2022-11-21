Haberler Yaşam Haberleri 43 1/3, 2/3 Ne Demek? Ayakkabı Numarasında 43 1/3, 2/3 Nedir, Kaç Numara ve Kaç Santim?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 15:23 Son Güncelleme: 21.11.2022 15:23

43 1/3, 2/3 Ne Demek? Ayakkabı Numarasında 43 1/3, 2/3 Nedir, Kaç Numara ve Kaç Santim?

Ayakkabı numarasında ⅓ ne demek diye düşünen çok sayıda insan vardır. Özellikle, spor ayakkabılarda rastlanılan bir beden olan 43 ⅔ ne demek sorusuna yanıt arayanlar olabilir. Ayakkabı numaraları, her ülkede farklılık gösterir ve bundan dolayı ülkemizde 43 ⅔ kaç numara kaç diye merak edilir. Ayakkabı bedenleri, Amerikan, Avrupa ve İngiliz size gibi gruplara ayrılır. 43 ⅔ ayakkabı numarası ise hangi bedendir? Ayakkabı numaraları içinde 43 ⅔ nedir?

43 1/3, 2/3 Ne Demek? Ayakkabı Numarasında 43 1/3, 2/3 Nedir, Kaç Numara ve Kaç Santim?

Şıklığı tamamlayan unsurlardan biri olan ayakkabı numarasında ⅓ ne demek sorusu, özellikle bu ifade ile yeni karşılaşanlar için mühimdir. Marka ve ülkeye göre değişen beden tablolarını gören ve çözmekte zorluk çekenler, 43 ⅔ ne demek diye sorar. Bu yüzdelerin ne anlama geldiği konusunda hiçbir fikri olmayanlar için 43 ⅔ kaç numara sorusu önem taşır. Yanlış beden almaktan korkanların, 43 ⅔ ayakkabı numarası nedir sorusunun cevabını bulmalarını gerekir. ⅓ ve 43 ⅔ ayakkabı numarası ne anlama gelir?

Ayakkabı Numarasında 43 1/3 Ne Demek?

⅓ başta spor ayakkabıları olmak üzere bazı ünlü markalarda rastlanılan bir ifadedir. Numaraların sonuna getirilir. Ülkemizdeki beden tablolarında sık görülmese de bazı markalarda ortaya çıkar. Bu gibi ifadelerin ne anlama geldiğini bilmeyenler için anlaması oldukça güçtür. Bunlardan biri de ⅓'tür. Örneğin, 41 ⅓ beden kaç numara diyorsanız, bu 25,4 cm ayak uzunluğu anlamına gelir ve 41 numaradan biraz büyük bir bedeni işaret eder.

43 2/3 Ayakkabı Numarası Ne Demek?

Avrupa size ayakkabı beden tablolarında görülen yüzdelikli ifadeler, konu hakkında bilgisi olmayanlar için şaşırtıcı olabilir. Almayı düşündüğünüz ayakkabılarla giyeceğiniz çorabı giyin ve sabah saatlerinde ayakkabı bedeninizi ölçün. Çünkü, ayaklar gün içinde şişmeye meyillidir. Bu ise yanlış sonuç almaya neden olabilir.

Zemine ve duvara bir kağıt parçası yapıştırın. Daha sonra dimdik durun, topuklarınızı duvara yaslayın. Ayaklarınızı kağıdın üzerine düz bir şekilde yerleştirin.

Yanınızdaki bir kişiden yardım isteyin. Ayağınızın ön ucunu (topuktan ayağa kadar olan uzunluk) bir kurşun kalem kullanarak kağıda işaretlemesini ve ölçmesini isteyin. Diğer ayak için uygulamayı aynı şekilde tekrarlayın. Her iki ayağın da topuktan, ayak parmaklarının en uzununa kadar olan kısmı ölçün. Ayaklarınızın tam olarak aynı boyutta olmaması çok sık görülen bir durumdur. Böyle zamanlarda, en büyük ölçümü baz almanız gerekir. Aşağıda ayak ölçülerine denk gelen bedenler verilmiştir.

Boyut 36 = 22,1 santimetre

Boyut 36 2/3 = 22,5 santimetre

Boyut 37 1/3 = 22,9 santimetre

Boyut 38 = 23,3 santimetre

Boyut 38 2/3 = 23,8 santimetre

Boyut 39 1/3 = 24,2 santimetre

Boyut 40 = 24,6 santimetre

Boyut 40 2/3 = 25 santimetre

Boyut 41 1/3 = 25,5 santimetre

Boyut 42 = 25,9 santimetre

Boyut 42 2/3 = 26,3 santimetre

Boyut 43 1/3 = 26,7 santimetre

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43 1/3, 2/3 Ne Demek? Ayakkabı Numarasında 43 1/3, 2/3 Nedir, Kaç Numara ve Kaç Santim?
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