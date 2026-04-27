43 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne
ve Kırklareli
'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı. İzmir
'in Çeşme
ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik
ekiplerince hareket halindeki bir lastik bot durdurularak içerisindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı.