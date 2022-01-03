Haberler Yaşam Haberleri 43 Kimin Numarası? 43 Nolu Kod Kime Aittir?
Giriş Tarihi: 3.1.2022 16:41 Son Güncelleme: 3.1.2022 17:16

43 Kimin Numarası? 43 Nolu Kod Kime Aittir?

43 Kimin Numarası? 43 Nolu Kod Kime Aittir?

İnsanlar telefon ile iletişim sağlarken şehrin ve ülkenin kendine ait telefon kodunu kullanmaktadır. Bu kodlar kullanılmadığı takdirde iletişim kurmak mümkün hale gelmez. Peki, telefon kodlarından biri olan 43 kimin numarasıdır? 43 nolu kod kime aittir?

Yurt dışını aramak isteyenler kişiler bunu gerçekleştirebilmek için ülkeye ait telefon kodunu bilmeleri gerekmektedir. Bu kodlar ülkeler arası iletişimde oldukça büyük öneme sahiptir. Peki, 43 hangi ülkenin telefon kodudur? İşte, tüm detaylar…

43 Nerenin Kodudur?

43 nolu telefon kodu Avusturya'ya aittir. Türk vatandaşlarının da yoğun olarak yaşadığı ülke olan Avusturya'da çağrılar bu kod üzerinden gerçekleşmektedir. Vatandaşların Avusturya'da yaşayan yakınlarını arayabilmek için ilgili telefon numaralarının ön kısmına +43 nolu kodu girmeleri gerekmektedir.

43 Kodu Hangi Durumlarda Kullanılır?

Telefon kodları şehirler ve ülkeler arası iletişimi mümkün kılmak için oluşturulmuşlardır. 43 nolu telefon kodu da Avusturya'da yaşayan kişilere telefon aracılığı ile ulaşabilmek için kullanılmaktadır. Avusturya'yı arayacak olan vatandaşlar telefon numaralarının başına +43 yazmak zorundadır. Aksi halde ulaşılmak istenen kişiyle iletişim kurmak mümkün olmaz.

43 Nolu Kod Hangi Durumlarda Kullanılmaz?

43 nolu telefon kodu Avusturya ülkesine ait olduğundan Avusturya dışında aranacak herhangi bir ülke için kullanıldığı takdirde iletişimi sağlamayacaktır. Bundan dolayı 43 nolu kod sadece Avusturya'yı aramak için kullanılmalıdır.

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43 Kimin Numarası? 43 Nolu Kod Kime Aittir?
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