43 milyonluk dolandırıcılık jandarma tarafından ortaya çıkarıldı

Jandarma tarafından yapılan çalışmada, tarihi eserler bulduklarını öne sürerek vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırmak amacıyla bir araya gelen 29 kişilik organize suç örgütü, bunları yurt dışında satarak yüksek kazanç elde edecekleri vaadiyle mağdurlardan para talep ettiğini tespit etti. Sahte tarihi eser satma vaadiyle dolandırdıkları vatandaşları, baskı altına alarak malvarlıklarını yağmaladıkları belirtilen örgütün MASAK incelemesi sonucunda elde ettiği 43 milyon TL'lik suç gelirini aklamaya çalıştığı da tespit edildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tespitlerinin ardından kent merkezi İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Bingöl, Batman, Bitlis ve Gaziantep'te 29 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt liderleri dahil 25 kişi yakalanırken 28 faile meçhul olay aydınlatıldı ve 7 banka hesabına el konuldu.

Operasyonlarda 29 çeşitli bankalara ait kart, 8 micro SD kart, 7 flaş bellek, 19 sim kart, 26 cep telefonu, 67 sahte heykel, 27 küp, 109 tabanca mermisi ve 2 tabanca şarjörü ele geçirildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan adli çalışmaların devam ettiği öğrenildi.