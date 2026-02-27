"43. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı"nın açılışı dualarla yapıldı

İstanbul Sultanahmet Camiinde başlayıp daha sonra Fatih Camiinde açılan 43 yıllık Ramazan geleneği 43. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışı nedeniyle Fatih Cami avlusunda hazırlanan çadırda tören düzenlendi. Törene Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İlçe Kaymakamı Cafer Sarılı ve davetlilerin de katılımıyla gerçekleşen törende dua ve kurdele kesiminin ardından fuarın açılışı yapıldı.

Fatih Camisinde cuma hutbesi irat eden Arpaguş, namazın ardından düzenlenen açılış töreninde, katılımcıların ramazanını tebrik etti.Bu yıl fuarın 43'üncüsünün düzenlendiğini anımsatan Arpaguş, bu medeniyetin kitap, ilim, irfan ve hikmet medeniyeti olduğunu söyledi.

ARPAGUŞ, "İNSANLIĞI KİTAPLA TANIŞTIRANLAR İLAHİ KİTABIN MUHATABI OLAN PEYGAMBERLERDİR"

Arpaguş, medeniyetimize kaynaklık eden en temel unsurun, ilk emri "Oku" olan Kur'an olduğunu kaydederek, "Yeryüzünde kitabın serüveni ilahi hitapla başlamıştır. İnsanlığı kitapla tanıştıranlar da bu ilahi hitabın muhatabı olan peygamberlerdir. Cenab-ı Hak insanı yaratmış, ona kendi içlerinden seçip gönderdiği, kitabı ve hikmeti öğretecek peygamberler vasıtasıyla eşyanın hakikatini, varlığın hikmetini anlatan hidayet kaynağı kitaplar göndermiştir. Hz. Adem'den Hz. Hatemü'l-Enbiya efendimiz'e kadar peygamberler vasıtasıyla insanlığın yolunu ve ufkunu aydınlatmış, onları hak ve hakikatle buluşturmuştur.Bu silsilenin son ve cihanşümûl halkası olan kitap ise tüm insanlığı ilme, hikmete ve tefekküre davet eden aziz kitap, Kur'an-ı Kerim'dir." diye konuştu.

BİR KİTAP ANCAK KUR'AN'IN İŞARET ETTİĞİ SÜRECE HAKİKATE YAKLAŞACAK VE OKUYUCUSUNU HAKİKATE ULAŞTIRABİLİR"

Bir kitabın ancak Kur'an'ın işaret ettiği ufku takip ettiği sürece hakikate yaklaşacak ve okuyucusunu hakikate ulaştırabileceğini dile getiren Arpaguş, şöyle devam etti:Müslümanlar asr-ı saadetten günümüze kadar ilahiyattan felsefeye, edebiyattan kültür-sanata, matematikten astronomiye, iktisattan mühendisliğe, bütün bunlara ilmin her alanında insanlığa öncülük etmişlerdir. Ancak, bugün karşı karşıya olduğumuz acı gerçek, bu mirasa gerektiği gibi sahip çıkamadığımızı göstermektedir. Zira İslam alemi olarak bilgiyle, kitapla kurduğumuz ilişki, ne yazık ki arzu edilen seviyenin çok gerisinde kalmıştır. Bugün kitap okuma oranlarımız ve düşünce derinliğimiz bir tarafa, bilgi üretme, onu değere dönüştürme ve hayatla buluşturma noktasında ciddi zaafiyetlerle malul olduğumuz aşikardır."

"BU FUARDA KURULAN HER STAND GELECEĞE ATILMIŞ BİR TOHUMDUR"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Arpaguş, 43. Kitap ve Kültür Fuarının hayırlara vesile olmasını temennisinde bulunarak, "Nesillerimizi kitapla buluşturarak sahih kaynaklar ekseninde güçlü bir düşünce dünyası ve gelecek mefkuresi inşa etmek zorundayız. İşte, her yıl düzenlediğimiz bu kitap fuarlarının böylesi ulvi bir amaca hizmet ettiğini huhusiyle vurgulamak isterim. Burada kurulan her standın bir düşünce ocağı, her kitabın bir zihin emeği ve her cümlenin geleceğin inşası için atılmış değerli bir adım, geleceğe atılmış bir tohum olduğuna inanıyorum." dedi. Açılışın ardından, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ve beraberindekiler, fuardaki stantları gezdi.

TURKUVAZ MEDYA GURUBU DA FUARDA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Fuarda Turkuvaz Medya Kurumuda stantta bir çok yayınevinin Fikriyat, TK Kitap, Sahi Kitap, Muhit Kitap ve Minika Çocuk Kulüp kitabı ile yerini aldı. Fuar organizasyonunda Turkuvaz Medya Grubu stantının sorumlusu Yunus Oktar, "Fatih'te düzenlenen kitap fuarına biz Turkuvaz Medya Grubu olarak her yıl katılıyoruz. Türkiye'nin her şehrindeki fuarlarda yer alıyoruz. Fuarlarda her zaman stantımız kitapseverler tarafından ilgiyle ziyaret ediliyor ve kitaplardan faydalanıyorlar" dedi.