43 yaşındaki Ferhat Damar’ın acı sonu: Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!

Gürsu ilçesine bağlı kırsal Ericek Mahallesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Ferhat Damar, köyün patlayan su borusunu tamir etmek istedi. Patlağın bulunduğu bölgeye giden ve çalışmaya başlayan Damar, çalıştığı alanın hemen yanı başındaki baz istasyonunun koruma tellerine tutununca facia yaşandı.

Elektrik kaçağı bulunan tellere dokunan Damar, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Köylülerin ve çevredekilerin yardımlarıyla Hastaneye kaldırılan Ferhat Damar doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 1 çocuk babası Damar'ın cenazesi gözyaşları içinde Ericek Mezarlığı'na toprağa verildi.

ELEKTRİK KAÇAĞINI ŞİKAYET ETMİŞLER

Olayın yaşandığı baz istasyonunda daha önce de bir köylünün elektrik akımına kapıldığı ve şans eseri hayatta kaldığı öğrenildi. Ericek köyü Muhtarının, baz istasyonu yetkililerine durumu haber verdiği ancak elektrik kaçağı ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmadığı belirtildi.