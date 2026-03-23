43 yıllık esaret hatıraları sergilendi

Kars'ta uzun yıllar mobilyacılık yapan ve 16 yıl önce başladığı fotoğrafçılık serüveninde pek çok ödül kazanan 4 çocuk babası Özgen Beşli, en büyük hayalini gerçekleştirdi. Yurt dışındaki kaynaklardan, arşivlerden ve koleksiyonerlerden temin ettiği nadir fotoğrafları titiz bir çalışmayla günümüze kazandıran Beşli, Kars'ın plakası olan 36 sayısına atıfta bulunarak "36 Eski Kars Fotoğrafı" ve "36 Güncel Kars Fotoğrafı"ndan oluşan özel bir sergiyi sanatseverlerin beğenisine sundu. Sergide, 1918 yılına kadar olan dönemi kapsayan fotoğraflarda; Kars Belediyesi binasının tek katlı hali, İsmet İnönü ve Atatürk'ün kenti ziyaretleri gibi tarihi anlar yer alıyor.

'İNSANLAR GÖRSÜN İSTEDİM'

Yaklaşık 15 yıldır Kars'ın eski fotoğraflarıyla bir sergi açmak istediğini söyleyen Beşli, "Kars'ın güncel 36 fotoğrafından oluşan bir sergim var. Elimde Kars'ın eski fotoğrafları da bir miktar vardı dedim hani niye 36 fotoğraftan da, eski fotoğraflarıyla Kars sergisi yapmayayım. Uygun da bir yerim vardı. Yurt dışından, yabancı sitelerden ve tanıdıklardan derlediğim fotoğraflarla 36 fotoğraftan oluşan bir Kars sergisi yaptım. 1918'e kadar olan bütün eski Kars fotoğraflarını görmek mümkün. Burada sadece 36 tanesini sergileyebiliyorum. 36 eski Kars fotoğrafı ve 36 güncel Kars fotoğrafından oluşan fotoğraf sergimizi sanata, Kars'a ilgi duyan herkes gelip ücretsiz bir şekilde gezebilir" dedi.