430 yıl sonra bir ilk! Dünya yakından takip ediyor… Bu hafta sonu…

NEOWİSE KUYRUKLU YILDIZI DA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Öte yandan, NASA tarafından 27 Mart 2020'de keşfedilen Neowise kuyruklu yıldızı, Ankara Üniversitesi tarafından görüntülenmişti. Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, bu tür gök olaylarının çok nadir görüldüğünü belirterek, "Böyle bir kuyruklu yıldız gözlemi ancak 5-10 yılda bir insanın karşısına çıkabiliyor." ifadelerini kullanmıştı.