430 yıl sonra bir ilk! Dünya yakından takip ediyor… Bu hafta sonu…

Uzay meraklılarının gözü kulağı, bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta başı Dünya'nın yakınından geçmesi beklenen kuyruklu yıldızda…
En son 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçen kuyruklu yıldız, çıplak gözle de görülebilecek. Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki kuyruklu yıldızın, uzun yıllar sonra kendini insanlara gösterecek olması bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.
Sanal Teleskop Projesi'nin kurucusu İtalyan gökbilimci Gianluca Masi, Japon amatör gökbilimci Hideo Nishimura ve NASA'nın Dünya'ya Yakın Gökcisimleri Araştırma Merkezi (CNEOS) yöneticisi Paul Chodas, kuyruklu yıldızla ilgili önemli bilgiler paylaştı.
"SON MÜMKÜN ŞANS…"
İtalyan gökbilimci Gianluca Masi, kuyruklu yıldızın, kuyruklu yıldızın eylül sonu gibi Güney Yarımküre'den de karanlıkta ufukta görülebileceğini söyledi.
Kuzey Yarım Küre'den de kuyruklu yıldızın görüleceğini kaydeden Masi, Güneş'in parıltısında kaybolmadan önce Kuzey Yarımküre'den görmek için "son mümkün şans" olduğunu söyledi.
Yıldız Gözlemcisi Hideo Nashimura ise ağustos ayında keşfettiği "Nishimura" adını verdiği yeşil kuyruklu yıldızı takip ettiğini açıkladı.
"KUYRUKLU YILDIZIN GÖRÜLEBİLMESİ İÇİN İYİ BİR DÜRBÜN ŞART"
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) yöneticilerinden Paul Chodas ise kuyruklu yıldızın görülebilmesi için iyi bir dürbünün şart olduğunu ifade etti. Chobas ayrıca, insanların nereye bakacaklarını bilmeleri gerektiğini belirtti.
NEOWİSE KUYRUKLU YILDIZI DA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Öte yandan, NASA tarafından 27 Mart 2020'de keşfedilen Neowise kuyruklu yıldızı, Ankara Üniversitesi tarafından görüntülenmişti. Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, bu tür gök olaylarının çok nadir görüldüğünü belirterek, "Böyle bir kuyruklu yıldız gözlemi ancak 5-10 yılda bir insanın karşısına çıkabiliyor." ifadelerini kullanmıştı.