Haberler Yaşam Haberleri 44 1/3, 2/3 Ne Demek? Ayakkabı Numarasında 44 1/3, 2/3 Nedir, Kaç Numara ve Kaç Santim?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 15:37 Son Güncelleme: 21.11.2022 15:37

44 1/3, 2/3 Ne Demek? Ayakkabı Numarasında 44 1/3, 2/3 Nedir, Kaç Numara ve Kaç Santim?

Her iki cins için de önemli bir konu olan ayakkabı numarasında ⅓ ne demek sorusunun cevabı, sıklıkla görülen bu ifadenin ne anlama geldiğini anlamayı sağlar. Avrupa size ayakkabı beden tablolarındaki 44 ⅔ ne demek diye düşünen çok sayıda kişi bulunur. Bazı spor ayakkabı markalarından alışveriş yapmak isteyenler, 44 ⅔ kaç numara sorusuna yanıt bulmalıdır. 44 ⅔ ayakkabı numarası nedir diye düşünenler için cevap oldukça basittir. 44 ⅔ nedir?

44 1/3, 2/3 Ne Demek? Ayakkabı Numarasında 44 1/3, 2/3 Nedir, Kaç Numara ve Kaç Santim?

Ülkemizdeki çoğu insan tarafından cevabı bilinmeyen ayakkabı numarasında ⅓ ne demek sorusu, en sık araştırılan konulardan biridir. Özellikle, spor ayakkabı alışverişi sırasında rastlanan bir beden olan 44 ⅔ ne demek ve hangi bedene denktir? Ayağına uygun ayakkabı aldığını düşünenler ancak daha sonra büyük veya küçük geldiğini fark edenler, 44 ⅔ kaç numara olduğunu öğrenmek ister. 44 ⅔ ayakkabı numarası nedir sorusu, Avrupa size ayakkabı bedenlerini anlamayı sağlar. ⅓ ve 44 ⅔ nedir?

Ayakkabı Numarasında 44 1/3 Ne Demek?

Ayakkabı numarası, yalnızca sayısal değerleri ifade eder. Fakat, boyutları gruplandırmayı sağlayan tek bir evrensel ilke yoktur. Ek olarak, farklı ölçü birimleri vardır. Avrupa, Amerikan ve İngiliz size bedenler ayrı özellikler gösterir. Ayakkabı alırken doğru oturuşa sahip bir model bulmak sağlık ve rahatlık açısından şarttır. Bu nedenle, ayakkabının boyutu ve genişliği belirleyici bir kriterdir. Çünkü, ayak yapısına ve ebatlarına uygun bir ayakkabı, ayak sağlığını korumaya destek olur. Avrupa'da geçerli kabul edilen boyutlar, metrik bir ölçeğe uyumludur. Söz konusu ölçek sıfırdan başlar. Mevcut olan en küçük boyut 15'tir ve en büyük kabul edilen boyut ise 50'dir. Avrupa ayakkabı beden tablosundaki sistemde her beden arasındaki boşluk tam olarak 6,67 mm'dir. Yüzdeli ifadeye sahip ayakkabı numaralarından biri olan 43 ⅓, 26,7 cm anlamına gelir. Bu yüzdeler, söz konusu bedenden bir tık daha büyük olduğunu belirtmeyi sağlar.

44 2/3 Ayakkabı Numarası Ne Demek?

Kişinin kendine uygun doğru ayakkabı bedenini seçmesi, yalnızca birçok ayakkabı beden sisteminin olmasından dolayı değil, farklı markaların ayakkabı bedenlerini hesaplama şekli nedeniyle de zordur. Doğru boyutu bulmak sağlık açısından da çok önemlidir. Birçok sporcu, kendilerine uygun ayakkabı bedenini bulmakta sıkıntı yaşar. Bunun için ayak boyunuzu ölçmeniz yararlı olabilir. Beden tablosundaki verilen bilgilerden yola çıkarak doğru bedeni bulabilirsiniz. Mağazada ayakkabı alırken, seçiminizde size rehberlik edebilecek uzman bir satıcıya danışmak da faydalıdır. Özellikle, ayağı büyük olanlar için doğru ayakkabıyı bulmak çok daha büyük bir problemdir. Bu tarz ayakkabılara, her markada rastlamak da neredeyse imkansızdır. 44 ⅔ hangi beden için uygun diye soranlar ise bunun, 27,6 cm uzunluktaki ayaklar için olduğunu bilmelidir. 27 santimetreyi, 6 ise milimetreyi ifade eder. 44 numaradan milimetre farkı ile biraz daha büyük ayaklar içindir.

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44 1/3, 2/3 Ne Demek? Ayakkabı Numarasında 44 1/3, 2/3 Nedir, Kaç Numara ve Kaç Santim?
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